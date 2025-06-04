Melissa Vargas milli takımda neden yok? Vargas'ın milli takımda olmama sebebi

Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Milletler Ligi’nin Çin etabında Fransa’yı mağlup ederek sezona galibiyetle başladı, ancak Melissa Vargas’ın kadroda olmayışı merak ediliyor.

Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) açılış maçında Fransa’yı yenerek güçlü bir başlangıç yaptı ancak maçta Melissa Vargas’ın eksikliği dikkat çekti. Taraftarların Vargas neden yok sorusu, sosyal medyada ve spor camiasında gündeme geliyor.

MELİSA VARGAS MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

Melissa Vargas, 2025 VNL’nin Çin etabında dinlendirme amacıyla kadroya dahil edilmedi. Başantrenör Daniele Santarelli, turnuvanın ilk haftasında genç ve yeni oyunculara şans tanımak için rotasyona gitti.

Vargas, yoğun geçen kulüp sezonu sonrası fiziksel ve mental olarak dinlendirilerek, turnuvanın ikinci haftasında İstanbul etabında parkeye çıkacak. Bu karar, Vargas’ın formunu koruması ve sakatlık riskini azaltması açısından önemli görülüyor.

Vargas’ın yanı sıra Zehra Güneş, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt gibi diğer kilit isimlerin de dinlendirilmesi, takımın uzun vadeli performansını koruma hedefini yansıtıyor.

VARGAS MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

Santarelli’nin uyguladığı rotasyon nedeniyle Vargas VNL'in ilk haftasında kadroda yer almadı.

Çin etabında genç oyunculara fırsat vererek hem kadro derinliğini test etmek hem de deneyimli oyuncuları dinlendirmek isteyen İtalyan teknik adam, Vargas’ı ikinci hafta İstanbul etabına saklıyor.

ÇİN ETABINDA KADRODA OLMAYAN OYUNCULAR

Vargas’ın yanı sıra Zehra Güneş, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, İlkin Aydın, Sinead Jack Kısal ve Ege Melisa Bükmen Çin etabında dinlendiriliyor. Eksik oyuncuların İstanbul etabında kadroya dahil olması bekleniyor.