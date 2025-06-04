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Deniz Uyanık ve Cemre Uyanık kardeş mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Deniz Uyanık ve Cemre Uyanık kardeş mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sultanlar Ligi ve Milli Takım oyuncusu Deniz Uyanık ile MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık'ın soyadı benzerliği dikkat çekti. Deniz Uyanık ve Cemre Uyanık kardeş mi merak ediliyor.

MasterChef 2019 şampiyonu olarak yakından Cemre Uyanık ile isim benzerliği bulunan voleybolcu Deniz Uyanık'ın akrabalık ilişkisi merak ediliyor. Deniz Uyanık hem milli takımda hem de Vakıfbank'ın parlayan genç yıldızlarından biri olarak tanınıyor. 

DENİZ UYANIK VE CEMRE UYANIK KARDEŞ Mİ?

Deniz Uyanık ve Cemre Uyanık kardeşlerdir. 1992 doğumlu olan Cemre Uyanık, MasterChef 2019’un şampiyonu olarak tanınıyor. Deniz Uyanık ise 2001 doğumlu bir voleybolcu ve şu anda VakıfBank’ta orta oyuncu olarak forma giyiyor.

İki kardeş, farklı alanlarda elde ettikleri başarılarla Uyanık ailesinin adını geniş kitlelere duyuruyor. 

Cemre, sosyal medyada sık sık kardeşine destek mesajları paylaşarak maçları yakından takip ettiğini gösteriyor. Örneğin, 2024’te VakıfBank’ın Kuzeyboru’yu 3-2 yendiği maç sonrası Cemre, Instagram’da “Yine olaysın” diyerek Deniz’i tebrik etti.

Deniz Uyanık ve Cemre Uyanık kardeş mi? - 1. Resim

CEMRE UYANIK DENİZ UYANIK'IN NEYİ, ABLASI MI?

Cemre Uyanık, Deniz Uyanık’ın ablasıdır. 1992 doğumlu Cemre, 2001 doğumlu Deniz’den 9 yaş büyük. 

CEMRE UYANIK KİMDİR?

Cemre Uyanık, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Şanlıurfalı olan Uyanık, MasterChef Türkiye 2019’un ilk kadın şampiyonu olarak tanındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Konaklama Yönetimi bölümünden 2015’te mezun olan Cemre, aşçılık tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürdü.

ABD’de 2017’de beş ay bir restoranda çalıştı. Ardından bir Fransız restoranında staj yaptı ve 2018’de New York’ta bir restoranda parti şefi olarak 11 ay görev aldı. Uzak Doğu mutfağına olan ilgisi, onun yemek tarzını şekillendirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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