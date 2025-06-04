Deniz Uyanık kimdir, hangi takımda oynuyor? Voleybol kariyeri

Orta oyuncu pozisyonunda oynayan Deniz Uyanık, Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları kadrosunda yer alıyor. Milli forma ile Türkiye Fransa maçına çıkan Uyanık 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu nedenle Deniz Uyanık'ın voleybol kariyeri, hayatı ve oynadığı takım merak ediliyor.

Türk kadın voleybolunun parlayan yıldızları arasında gösterilen Deniz Uyanık, son olarak Milletler Ligi (VNL) kadrosuna alınmasının ardından merak ediliyor. Başarılı orta oyuncu özellikle Türkiye Fransa voleybol maçının skorer ismi oldu. Deniz Uyanık kimdir, hangi takımda oynuyor merak ediliyor.

DENİZ UYANIK KİMDİR?

Deniz Uyanık, Türk voleybolunun orta oyuncu pozisyonundaki genç yeteneklerinden biri. 2018 yılında Beylikdüzü’nde profesyonel kariyerine başlayan Uyanık, kısa sürede güçlü blok yeteneği ve sahadaki etkili performansıyla dikkat çekti.

2021-2022 sezonunda Edremit Belediyesi Altınoluk’ta forma giydikten sonra 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Nilüfer Belediyespor’da oynadı.

2022-2023 sezonunda Sultanlar Ligi’nin en çok blok yapan oyuncusu unvanını kazanarak kariyerine önemli bir başarı ekledi.

2024 yılında A Milli Takım’a ilk kez davet edilen Uyanık, Volleyball Nations League (VNL) geniş kadrosunda yer aldı. 194 cm boyu, 315 cm smaç yüksekliği ve 310 cm blok yüksekliğiyle fiziksel avantajlarını sahada etkili bir şekilde kullanan Uyanık, hem hücumda hem de savunmada takımlarına büyük katkı sağlıyor.

Milli forma ile ilk maçına 4 Haziran 2025 Milletler Ligi etabının ilk maçında Fransa karşısında çıktı ve bu maçta 16 sayıyla maçın en skorer isimlerinden biri oldu.

DENİZ UYANIK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Deniz Uyanık, 2024-2025 sezonu itibarıyla Türkiye’nin köklü kulüplerinden VakıfBank’ta forma giyiyor. Kariyerine Beylikdüzü’nde başlayan Uyanık, Edremit Belediyesi Altınoluk ve Nilüfer Belediyespor’un ardından VakıfBank’a transfer oldu.

DENİZ UYANIK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Deniz Uyanık, 25 Haziran 2001 tarihinde doğdu ve 2025 itibarıyla 24 yaşında. Türk voleybolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olarak İstanbul merkezli kulüplerde kariyerini inşa etti.

Uyanık’ın nereli olduğuna dair kesin bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı ancak kariyerinin büyük bir kısmını İstanbul ve Bursa gibi şehirlerdeki kulüplerde geçirdiği biliniyor.