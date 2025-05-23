Filenin Sultanları VNL maç takvimi belli oldu! 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dünya sıralamasında zirveyi hedefleyen Filenin Sultanları, hem resmi fikstürle hem de hazırlık karşılaşmalarıyla yoğun bir döneme giriş yaptı. 2025 VNL maç takvimi açıklanırken, millilerin sahaya çıkacağı tarihler, saatler ve rakipler netleşti. 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi maçları ne zaman, Türkiye voleybol maçları hangi kanalda yayınlanacak sorgulanıyor.

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Üç ayaktan oluşacak olan 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Türkiye Kadın Voleybol Takımı her etapta dört karşılaşma oynayacak. Turnuvanın ilk etabı 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin’in başkenti Pekin’de oynanacak.

Ardından ikinci hafta 18-22 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşecek ve milliler kendi seyircisi önünde avantaj arayacak. Son olarak üçüncü etap 9-13 Temmuz’da Hollanda’nın Apeldoorn şehrinde düzenlenecek.

VNL genelinde 16 ülke yer alacak ve toplam üç haftalık mücadelenin sonunda en fazla puanı toplayan ilk sekiz takım, final aşamasına yükselerek şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

FİLENİN SULTANLARI’NIN MAÇ TARİHLERİ

1. Hafta – Pekin / Çin (4-8 Haziran)

4 Haziran 07.30 | Fransa - Türkiye

6 Haziran 14.30 | Türkiye - Tayland

7 Haziran 11.00 | Türkiye - Polonya

8 Haziran 14.30 | Çin - Türkiye

2. Hafta – İstanbul / Türkiye (18-22 Haziran)

18 Haziran 19.30 | Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

19 Haziran 19.30 | Kanada - Türkiye

21 Haziran 19.30 | Güney Kore - Türkiye

22 Haziran 19.30 | Türkiye - Brezilya

3. Hafta – Apeldoorn / Hollanda (9-13 Temmuz)

9 Temmuz 21.30 | Hollanda - Türkiye

11 Temmuz 21.30 | Çekya - Türkiye

12 Temmuz 20.00 | Türkiye - İtalya

13 Temmuz 21.00 | Sırbistan - Türkiye

VNL ÖNCESİNDE ÖNEMLİ SINAV A’EQUILIBRIUM CUP

Filenin Sultanları, resmi VNL müsabakaları öncesi oyun formunu test etmek amacıyla İtalya’da düzenlenen AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvasında sahne alıyor. Ay-yıldızlılar prestijli organizasyonda Almanya, İtalya ve Hollanda gibi önemli rakiplerle karşı karşıya geliyor.

Hazırlık turnuvasının ilk maçında Almanya karşısında etkili bir performans sergileyen Türkiye, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak turnuvaya moral depolayarak başladı. Gözler şimdi ev sahibi İtalya ve güçlü ekip Hollanda ile oynanacak karşılaşmalara çevrildi.

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TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları turnuvanın ikinci gününde ev sahibi İtalya’ya karşı zorlu bir sınav verecek. Türkiye - İtalya voleybol karşılaşması yarın 24 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de başlayacak. Mücadele teknik direktör Daniele Santarelli'nin yönetimindeki kadro için hem oyun kimyasını geliştirmek hem de VNL öncesi son taktiksel ayarları yapmak adına oldukça kritik.