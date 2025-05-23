Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi hazırlık maçları

İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi hazırlık maçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi hazırlık maçları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi öncesi hazırlıklarını İtalya’da sürdürüyor. Dünya sıralamasında zirveyi zorlayan Filenin Sultanları AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvası kapsamında üç zorlu karşılaşmaya çıkıyor. İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. Almanya’yı mağlup ederek turnuvaya moralli bir başlangıç yapan milliler, sıradaki maçlarında ev sahibi İtalya ve güçlü rakip Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak soruları gündemde yerini buldu. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki kadro VNL öncesinde en iyi uyumu yakalamak için sahaya çıkıyor. Voleybolseverlerin heyecanla beklediği İtalya - Türkiye karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri ise belli oldu.

İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi hazırlık maçları - 1. Resim

İTALYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi (VNL) öncesinde İtalya’da düzenlenen AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvasında hazırlık maçlarına devam ediyor. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi İtalya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye - İtalya voleybol maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Kritik mücadele, Santarelli yönetimindeki milliler için hem takım uyumu hem de oyun formasyonunun test edileceği önemli bir prova olacak. Turnuvaya Almanya karşısında alınan 3-1’lik galibiyetle başlayan Türkiye, İtalya karşısında da galibiyet arayacak.

İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi hazırlık maçları - 2. Resim

İTALYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

İtalya Türkiye voleybol maçı dijital platformdan canlı yayınlanacak. Voleybolseverler heyecan dolu karşılaşmayı Max dijital yayın platformu üzerinden izleyebilecek.

Max platformu, AeQuilibrium Cup kapsamındaki tüm karşılaşmaları canlı olarak aktaracak. Karşılaşma, şifreli yayınla sunulacağı için izlemek isteyenlerin platforma üye olması gerekecek.

İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi hazırlık maçları - 3. Resim

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 yılı VNL hazırlıkları kapsamında İtalya’da üç önemli hazırlık maçına çıkıyor. Turnuvanın açılışında Almanya’yı 3-1 mağlup ederek moral bulan milliler, şimdi gözünü İtalya ve Hollanda maçlarına çevirdi.

Filenin Sultanları'nın hazırlık maçları programı:

  • 23 Mayıs Cuma, 17.30 | Almanya - Türkiye
  • 24 Mayıs Cumartesi, 21.00 | İtalya - Türkiye
  • 25 Mayıs Pazar, 15.00 | Türkiye - Hollanda

İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi hazırlık maçları - 4. Resim

Daniele Santarelli'nin belirlediği geniş kamp kadrosuyla mücadele eden milliler maçlarda farklı rotasyonlara da yer vererek oyuncu uyumunu test ediyor. Turnuva sonunda VNL kadrosunun şekillenmesi ve taktiksel hazırlıkların tamamlanması bekleniyor. Filenin Sultanları üç günlük süreçte hem fiziksel hem mental olarak VNL’ye hazır hale gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Amasya'da hastanede panik anları! Beyaz kod verildi, vatandaşlar korku içinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS 2025 için geri sayım başladı! YKS 2025 ne zaman, hangi gün? - HaberlerYKS 2025 için geri sayım başladı! YKS 2025 ne zaman, hangi gün?Olympiakos - Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? Euroleague Final Four canlı yayın bu akşam! - HaberlerOlympiakos - Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? Euroleague Final Four canlı yayın bu akşam!Galatasaray kutlaması ücretli mi? Yenikapı kutlamaları için VIP bilet satışları başladı! - HaberlerGalatasaray kutlaması ücretli mi? Yenikapı kutlamaları için VIP bilet satışları başladı!MasterChef Türkiye 2025 ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi gündem oldu - HaberlerMasterChef Türkiye 2025 ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi gündem olduTürkiye Almanya voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Almanya voleybol maç özeti - HaberlerTürkiye Almanya voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Almanya voleybol maç özetiKamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son dakika! Kamu işçi toplu sözleşmesi zammı 2025 ne kadar olacak? - HaberlerKamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son dakika! Kamu işçi toplu sözleşmesi zammı 2025 ne kadar olacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...