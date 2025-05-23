İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi hazırlık maçları

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi öncesi hazırlıklarını İtalya’da sürdürüyor. Dünya sıralamasında zirveyi zorlayan Filenin Sultanları AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvası kapsamında üç zorlu karşılaşmaya çıkıyor. İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. Almanya’yı mağlup ederek turnuvaya moralli bir başlangıç yapan milliler, sıradaki maçlarında ev sahibi İtalya ve güçlü rakip Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

İtalya Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak soruları gündemde yerini buldu. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki kadro VNL öncesinde en iyi uyumu yakalamak için sahaya çıkıyor. Voleybolseverlerin heyecanla beklediği İtalya - Türkiye karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri ise belli oldu.

İTALYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi (VNL) öncesinde İtalya’da düzenlenen AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvasında hazırlık maçlarına devam ediyor. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi İtalya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye - İtalya voleybol maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Kritik mücadele, Santarelli yönetimindeki milliler için hem takım uyumu hem de oyun formasyonunun test edileceği önemli bir prova olacak. Turnuvaya Almanya karşısında alınan 3-1’lik galibiyetle başlayan Türkiye, İtalya karşısında da galibiyet arayacak.

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İTALYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

İtalya Türkiye voleybol maçı dijital platformdan canlı yayınlanacak. Voleybolseverler heyecan dolu karşılaşmayı Max dijital yayın platformu üzerinden izleyebilecek.

Max platformu, AeQuilibrium Cup kapsamındaki tüm karşılaşmaları canlı olarak aktaracak. Karşılaşma, şifreli yayınla sunulacağı için izlemek isteyenlerin platforma üye olması gerekecek.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 yılı VNL hazırlıkları kapsamında İtalya’da üç önemli hazırlık maçına çıkıyor. Turnuvanın açılışında Almanya’yı 3-1 mağlup ederek moral bulan milliler, şimdi gözünü İtalya ve Hollanda maçlarına çevirdi.

Filenin Sultanları'nın hazırlık maçları programı:

23 Mayıs Cuma, 17.30 | Almanya - Türkiye

24 Mayıs Cumartesi, 21.00 | İtalya - Türkiye

25 Mayıs Pazar, 15.00 | Türkiye - Hollanda

Daniele Santarelli'nin belirlediği geniş kamp kadrosuyla mücadele eden milliler maçlarda farklı rotasyonlara da yer vererek oyuncu uyumunu test ediyor. Turnuva sonunda VNL kadrosunun şekillenmesi ve taktiksel hazırlıkların tamamlanması bekleniyor. Filenin Sultanları üç günlük süreçte hem fiziksel hem mental olarak VNL’ye hazır hale gelecek.