A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) İstanbul’da dört kritik maça çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda 18-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek maçların biletleri satışa sunuldu. Filenin Sultanları İstanbul bilet fiyatları merak ediliyor.

Dünya sıralamasında zirvede yer alan Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkıyor. İstanbul, turnuvanın ikinci haftasında ev sahipliği yaparak voleybol tutkunlarını Sinan Erdem Spor Salonu’nda bir araya getirecek. Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) bilet fiyatları: İstanbul biletleri ne kadar merak ediliyor.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ (VNL) BİLET FİYATLARI

Filenin Sultanları’nın İstanbul’daki VNL maçları için bilet fiyatları, farklı kategorilere göre geniş bir yelpazede sunuluyor.

Günlük biletler, 5. Kategori için 500 TL’den başlayarak VIP A kategorisi için 5.000 TL’ye kadar çıkıyor. Kombine biletler ise tüm maçları izlemek isteyenler için VIP kategorisinde 20.000 TL, en uygun 5. Kategori’de ise 2.000 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL BİLETLERİ NE KADAR?

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek 18 Haziran Çarşamba Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçının günlük bilet fiyatı:

5. Kategori - 500 TL

4. Kategori B - 750 TL

4. Kategori A - 1.000 TL

3. Kategori B - 1.250 TL

3. Kategori A - 1.500 TL

2. Kategori B - 2.500 TL

2. Kategori A - 3.000 TL

1. Kategori B - 3.750 TL

1. Kategori A - 4.000 TL

VIP B - 4.500 TL

VIP A - 5.000 TL

Kombine fiyatları:

VIP – 20000 TL

1. Kategori A – 16000 TL

1. Kategori B – 15000 TL

2. Kategori A – 12000 TL

2. Kategori B – 10000 TL

3. Kategori A – 6000 TL

3. Kategori B – 5000 TL

4. Kategori A – 4000 TL

4. Kategori B – 3000 TL

5. Kategori – 2000 TL

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI BİLETLERİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Filenin Sultanları İstanbul’daki VNL maçları için biletler, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi bilet satış platformu olan biletinial.com üzerinden satın alınabiliyor. Bilet satışları, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00’te başladı.