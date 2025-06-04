Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt neden kadroda yok? Milli Takımda olmama sebebi

Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) ilk haftasında Çin’de mücadele edecek. Kadroda Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt gibi yıldız isimlerin yer almaması dikkat çekerken Filenin Sultanları dört kritik maçla sezona başladı.

Yaz aylarının gelmesiyle voleybol heyecanı yeniden yükseliyor ve Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) ilk haftasında Çin’de sahaya çıkıyor. 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde oynanacak maçlar öncesi açıklanan kadroda Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un olmaması dikkat çekti.

ZEHRA GÜNEŞ NEDEN KADRODA YOK, SAKAT MI?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Çin etabındaki kadrosunda Zehra Güneş’in yer almaması voleybol severler arasında merak uyandırdı.

Zehra’nın geniş kadroda olduğunu ancak dinlenme ve fiziksel hazırlık amacıyla ilk hafta maçlarında forma giymeyeceği öğrenildi. Güneş'in 3 hafta sürecek uzun dönemde dinlendirilmek amacıyla ilk hafta kadrosunda yer almadığı ikinci hafta İstanbul'da oynanacak maçlarda kadroya döneceği düşünülüyor.

Teknik direktör Daniele Santarelli’nin, genç oyunculara şans vermek ve kadroyu dengelemek istediği ifade ediliyor.

EBRAR KARAKURT NEDEN KADRODA YOK?

Ebrar Karakurt’un Çin etabındaki kadroda yer almaması, merak edildi. Ebrar’ın da geniş kadroda olduğunu ancak tıpkı Zehra gibi dinlenme ve hazırlık süreci için ilk hafta maçlarında yer almayacağı biliniyor.

Santarelli’nin, Ebrar’ın yerine smaçör pozisyonunda Hande Baladın, Derya Cebecioğlu ve Saliha Şahin kadroda yer alıyor.

ZEHRA GÜNEŞ VE EBRAR KARAKURT MİLLİ TAKIM’DAN AYRILDI MI?

Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt’un kadroda yer almaması, bazı taraftarlar arasında “Milli takımdan ayrıldılar mı?” sorusunu gündeme getirdi ancak bu iddialar doğru değil. Her iki oyuncunun da geniş kadroda yer aldığı ve yalnızca ilk hafta için dinlenme amacıyla kadroya alınmadığı bildirildi.

Santarelli’nin, 2025 VNL’nin uzun bir maraton olduğunu ve oyuncuların fiziksel-mental sağlığını korumak için rotasyon yaptığı belirtiliyor.