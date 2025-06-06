Filenin Sultanları set vermedi! Tayland karşısında net galibiyet
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi ikinci maçında Tayland'ı 3-0'lık skorla devirdi. İkide iki yapan milliler, üçüncü maçında 7 Haziran Cumartesi günü Polonya ile karşılaşacak.
Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarına müthiş başlayan milli takım, üçüncü müsabakasında yarın TSİ 10.00'da Polonya ile karşılaşacak. Ardından ise ev sahibi Çin ile oynayacak.
SIRADAKİ DURAKLAR TÜRKİYE VE HOLLANDA
Filenin Sultanları, 2'nci hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3'üncü hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Salon: Qujiang Spor Merkezi
Hakemler: Luo Wensheng (Çin), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Türkiye: Yaprak Erkek, Deniz Uyanık, Dilay Özdemir, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Alexia Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Hande Baladın)
Tayland: Pimpichaya, Thatdao, Thanacha, Donphon, Wimonrat, Pornpun (Piyanut, Jidapa, Ajcharaporn, Natthanicha, Chatchu-On, Hattaya, Kuttika)
Setler: 25-23, 25-14, 25-22