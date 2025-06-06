Filenin Sultanları set vermedi! Tayland karşısında net galibiyet

Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarına müthiş başlayan milli takım, üçüncü müsabakasında yarın TSİ 10.00'da Polonya ile karşılaşacak. Ardından ise ev sahibi Çin ile oynayacak. İlgili Haber Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı Dynavit'te! Resmen açıklandı SIRADAKİ DURAKLAR TÜRKİYE VE HOLLANDA Filenin Sultanları, 2'nci hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3'üncü hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak. VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Salon: Qujiang Spor Merkezi

Hakemler: Luo Wensheng (Çin), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Türkiye: Yaprak Erkek, Deniz Uyanık, Dilay Özdemir, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Alexia Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Hande Baladın)

Tayland: Pimpichaya, Thatdao, Thanacha, Donphon, Wimonrat, Pornpun (Piyanut, Jidapa, Ajcharaporn, Natthanicha, Chatchu-On, Hattaya, Kuttika)

Setler: 25-23, 25-14, 25-22

Filenin Sultanları, 2025Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.