Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanlar VNL karşılaşması

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin ilk haftasını Çin’de sürdürüyor. Organizasyonun dördüncü karşılaşmasında Türkiye ile ev sahibi Çin parkede karşı karşıya gelecek. Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor.

Filenin Sultanları turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çekti. Şimdi gözler güçlü rakip Çin’e karşı oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Maçın saati, yayın kanalı ve tüm ayrıntılar, voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

2025 VNL’nin ilk etabında Çin’in başkenti Pekin’de mücadele eden ay-yıldızlı ekip dördüncü sınavda ise rakip ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

ÇİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ilk haftasında dördüncü maçına çıkıyor. Filenin Sultanları ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele 8 Haziran 2025 Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati Türkiye saatiyle 14.30 olarak açıklandı. Turnuvanın ilk hafta maçları ise Çin’in başkenti Pekin’de oynanıyor.

ÇİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Çin arasında oynanacak olan VNL karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma hem televizyon ekranlarından hem de TRT Spor’un dijital platformları üzerinden canlı takip edilebilecek. Türkiye saatiyle 14.30’da başlayacak mücadele tüm voleybolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek.

ÇİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI KADROSU

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Alexia Carutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 VNL kapsamında üç hafta boyunca toplam 12 maça çıkacak. İlk hafta maçları Çin’in Pekin kentinde oynanırken, ikinci hafta Türkiye ev sahipliğinde İstanbul’da, üçüncü hafta ise Hollanda’nın Apeldoorn kentinde gerçekleşecek.

İkinci Hafta - Türkiye (İstanbul)

18 Haziran | 19.30 | Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

19 Haziran | 19.30 | Kanada - Türkiye

21 Haziran | 19.30 | Güney Kore - Türkiye

22 Haziran | 19.30 | Türkiye - Brezilya

Üçüncü Hafta - Hollanda (Apeldoorn)

9 Temmuz | 21.30 | Hollanda - Türkiye

11 Temmuz | 21.30 | Çekya - Türkiye

12 Temmuz | 20.00 | Türkiye - İtalya

13 Temmuz | 21.00 | Sırbistan - Türkiye