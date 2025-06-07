Pentagon’un gündeminde artık Türkiye var: MUGEM projesi ABD basınında geniş yankı uyandırdı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uçak gemisi projesi MUGEM, yalnızca savunma çevrelerinde değil, uluslararası medyada da yankı uyandırdı. ABD merkezli Miami Herald ve Newsweek, Ankara’nın bu stratejik hamlesini manşetlerine taşıyarak "Yükselen NATO müttefiki Türkiye, kendi uçak gemisini inşa ederek küresel savunma dinamiklerini yeniden şekillendiriyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli uçak gemisi projesi MUGEM, dünya basınında büyük ses getirmeye devam ediyor.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Miami Herald, Türkiye’nin kendi uçak gemisini inşa etmesini manşetine taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

"Yükselen NATO müttefiki Türkiye, kendi uçak gemisini inşa ederek küresel savunma dinamiklerini yeniden şekillendiriyor."

Haberde, Türkiye’nin savunma sanayiinde attığı kararlı adımların artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte etki ettiğine dikkat çekildi.

Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin, özellikle İstanbul’da inşa edilen MUGEM projesini "yakından izlediği" ve Türkiye’nin bu alandaki ilerlemesinin Pentagon’un stratejik planlamasında "öncelikli izleme konusu" haline geldiği ileri sürüldü.

NEWSWEEK: NATO MÜTTEFİKİ, KENDİ UÇAK GEMİSİNİ İNŞA EDİYOR

ABD merkezli Newsweek dergisi ise haberi “NATO müttefiki, kendi uçak gemisini inşa ediyor” başlığıyla okuyucularına sundu. Dergide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin artan stratejik özerkliğine ve yerli savunma teknolojilerindeki yükselişine vurgu yapıldı.

Newsweek, Türkiye’nin bu atılımıyla NATO içinde yeni bir denge kurabileceğini belirtti.

İSTANBUL'DA İNŞA EDİLEN GEMİ, 50 UÇAK TAŞIYACAK

Newsweek'in aktardığına göre, İstanbul’da inşası süren MUGEM, 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde ve yaklaşık 60.000 ton ağırlığında olacak. Gemi, Bayraktar TB3, ANKA-3, HÜRJET ve KIZILELMA gibi yerli hava araçlarını taşıyacak şekilde tasarlandı. 50 hava aracına ev sahipliği yapabilecek uçak gemisi, iki kalkış ve bir iniş pistiyle donatılacak.

Amerikan medyasının ulaştığı bilgilere göre, uçak gemisinin STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery) sistemine sahip bir uçuş güvertesi olacak. Bu sistem sayesinde kısa pistten kalkış ve güvenli iniş imkânı sağlanacak.

'TÜRKİYE, SAVUNMADA KÜRESEL OYUNCU OLMA YOLUNDA'

Newsweek, projenin Türk Deniz Kuvvetleri Tasarım Proje Ofisi Direktörü Kaptan Hakan Uçar tarafından yönetildiğini ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütüldüğünü açıkladı. MUGEM’in yanı sıra Türkiye'nin yerli denizaltı ve TF-2000 sınıfı muhrip projeleriyle donanmasını güçlendirdiğine dikkat çeken Newsweek şu ifadeye yer verdi:

“Türkiye, Erdoğan yönetiminde hem NATO içinde hem de Orta Doğu'da daha fazla stratejik özerkliğe sahip olma yönünde ilerliyor.”

RUMELİ ADIYLA GÖREV YAPACAK

Proje kapsamında geliştirilen uçak gemisinin “Rumeli” adını taşıyacağı bildirildi. İngiltere’nin HMS Queen Elizabeth gemisi ile benzer sınıfta yer alacak olan MUGEM, Türkiye’yi kendi uçak gemisini üretebilen ülkeler ligine taşıyacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılında şu açıklamayı yapmıştı: