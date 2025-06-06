Filenin Sultanları VNL maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi maç biletleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi heyecanı İstanbul’a taşınıyor. Filenin Sultanları'nın ikinci hafta karşılaşmalarını oynayacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda voleybolseverler unutulmaz bir organizasyona tanıklık etmeye hazırlanıyor. Maçlara yoğun ilgi gösteren taraftarlar ise Filenin Sultanları VNL maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar sorularının cevaplarını arıyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasına ev sahipliği yapacak olan İstanbul’daki organizasyon için biletler satışa sunuldu.

Türkiye'nin de yer aldığı voleybol turnuvasında Filenin Sultanları, Sinan Erdem Spor Salonu’nda sahaya çıkacak. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar için bilet satışları, resmi platformlar üzerinden erişime açıldı.

Maçları yerinden izlemek ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’na destek olmak isteyen sporseverler, tüm gün sürecek seanslar için biletlerini online olarak satın alabiliyor. Her güne özel ayrı bilet seçeneklerinin sunulmasıyla, izleyiciler istedikleri günü tercih ederek tribünlerde yerlerini alabilecek.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabı için belirlenen bilet fiyatları, kategori farklılıklarına göre değişiklik gösteriyor. En uygun fiyatlı bilet ₺500’den başlarken, en yüksek kategori olan VIP A bölümü ₺5.000 olarak belirlendi. Tribün yerleşimine göre sıralanan kategorilerde, fiyatlar kademeli olarak ₺500, ₺750, ₺1.000, ₺1.250, ₺1.500, ₺2.500, ₺3.000, ₺3.750 ve ₺4.000 seviyelerine kadar çıkıyor.

Filenin Sultanları maç bileti fiyatları:

5.⁠ ⁠Kategori: ₺500,00

4.⁠ ⁠Kategori B: ₺750,00

4.⁠ ⁠Kategori A: ₺1.000,00

3.⁠ ⁠Kategori B: ₺1.250,00

3.⁠ ⁠Kategori A: ₺1.500,00

2.⁠ ⁠Kategori B: ₺2.500,00

2.⁠ ⁠Kategori A: ₺3.000,00

1.⁠ ⁠Kategori B: ₺3.750,00

1.⁠ ⁠Kategori A: ₺4.000,00

VIP B: ₺4.500,00

VIP A: ₺5.000,00

2025 FIVB MİLLETLER LİGİ VOLEYBOL MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftası İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek. Avrupa yakasında yer alan büyük spor kompleksi, turnuvanın tüm karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

18-22 Haziran tarihleri arasında oynanacak maçlarda, Türkiye’nin yanı sıra Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Kore ve Belçika gibi dünyanın önde gelen voleybol ülkeleri sahaya çıkacak. İstanbul’un voleybol tutkusunu tribünlere yansıtacağı hafta boyunca, sporseverler hem milli takımımıza destek olacak hem de uluslararası düzeyde voleybol heyecanını yerinden izleme fırsatı bulacak.