A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda sahne almaya hazırlanıyor. 22 Ağustos - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland’ın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyon öncesinde heyecan dorukta. Filenin Sultanları’nın grup etabındaki rakipleri ve maç takvimi belli oldu. Voleybol dünya şampiyonası ne zaman, Filenin Sultanları voleybol maçları takvimi açıklandı mı merakla takip ediliyor.

2025 yılı spor dünyasında büyük heyecanlara sahne olacak. 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı.

Turnuvanın tarihleri, yeri ve Türkiye'nin maç takvimi belli oldu. Voleybolseverlerin merakla beklediği Voleybol dünya şampiyonası ne zaman, Filenin Sultanları voleybol maçları takvimi açıklandı mı sorularının detayları netleşti.

VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası 22 Ağustos – 7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland’da düzenlenecek. Şampiyona dünyanın dört bir yanından en güçlü kadın voleybol takımlarını bir araya getirecek.

24 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek turnuva boyunca hem grup hem de eleme maçlarıyla dolu dolu bir program sporseverleri bekliyor.

Ev sahibi ülke Tayland organizasyon için hazırlıklarını tamamlarken, karşılaşmaların bir bölümü Nakhon Ratchasima kentinde oynanacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı da grup maçlarını Nakhon Ratchasima'da yapacak.

FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL MAÇLARI TAKVİMİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda D Grubu’nda yer alıyor. Millilerimizin grup aşamasındaki rakipleri ise İspanya, Bulgaristan ve Kanada. Grup karşılaşmalarının takvimi ve saatleri Türkiye saatiyle beraber netleşti.

23 Ağustos 2025 Cumartesi

Saat: 15.30

Türkiye – İspanya

Saat: 15.30 Türkiye – İspanya 25 Ağustos 2025 Pazartesi

Saat: 15.30

Türkiye – Bulgaristan

Saat: 15.30 Türkiye – Bulgaristan 27 Ağustos 2025 Çarşamba

Saat: 12.00

Türkiye – Kanada

MİLLİ TAKIM HEDEF BÜYÜTTÜ

Uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvaya da yüksek hedeflerle çıkıyor. Avrupa şampiyonluğu Milletler Ligi birinciliği ve olimpiyat elemelerinde gösterilen güçlü performans ile Filenin Sultanları şampiyonluğun en büyük adaylarından biri.

Teknik ekibin ve oyuncuların şampiyona öncesi hazırlıkları devam ederken, taraftarlar da ekran başından takımlarına destek vermeye hazırlanıyor. Voleybol Şampiyonası maçlarının canlı yayın bilgileri ve platform detaylarının Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.