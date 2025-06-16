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Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı için geri sayım başladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk heyecanı doruğa ulaştı. Play-off mücadelesinin final etabında kozlarını paylaşacak iki köklü kulüp, Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka olacak. Euroleague zaferinin ardından moral depolayan Fenerbahçe Beko ile yıllar sonra finale yükselmeyi başaran Beşiktaş Fibabanka, seride ilk galibiyet için parkeye çıkacak. Şampiyonun belirleneceği final serisi 4 galibiyet üzerinden oynanacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk heyecanı başlıyor. Sezonun final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen seride ilk maçın tarihi belli oldu.

Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı için geri sayım başladı - 1. Resim

Serinin açılış karşılaşması Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı 17 Haziran 2025 Salı akşamı saat 20.30’da oynanacak. Mücadele, Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek.

Final etabının ikinci karşılaşması ise 19 Haziran Perşembe günü yine aynı salonda ve saat 20.30’da başlayacak. Serinin devamındaki maçlar ise Beşiktaş’ın sahasında, 21 ve 23 Haziran tarihlerinde yapılacak. 4 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı için geri sayım başladı - 2. Resim

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin ilk mücadelesi basketbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki dev karşılaşma, 17 Haziran Salı akşamı saat 20.30’da beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.

Lig kurulu tarafından sezon başında alınan karar doğrultusunda ise final maçlarında deplasman tribünü uygulaması bulunmayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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