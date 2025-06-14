Fenerbahçe Beko'nun rakibi belli oldu!
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türkiye Basketbol Süper Ligi yarı final 5. maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 82-75 yenerek finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i ağırladı.
Kritik maçı baştan sonra üstün götüren Beşiktaş Fibabanka maçı 82-75 kazandı ve finale yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran