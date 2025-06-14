Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe Beko'nun rakibi belli oldu!

Fenerbahçe Beko'nun rakibi belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko&#039;nun rakibi belli oldu!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Süper Ligi yarı final 5. maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 82-75 yenerek finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i ağırladı.

Fenerbahçe Beko'nun rakibi belli oldu! - 1. Resim

Kritik maçı baştan sonra üstün götüren Beşiktaş Fibabanka maçı 82-75 kazandı ve finale yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
TFF Tahkim Kurulu'ndan futbolculara kötü haber!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF Tahkim Kurulu'ndan futbolculara kötü haber! - SporTFF Tahkim Kurulu'ndan futbolculara kötü haber!Eusebio Kupası'nda belirsizlik! Benfica'dan Fenerbahçe açıklaması - SporBenfica'dan Fenerbahçe açıklaması!Danylo Sikan için resmi temas! Trabzonspor'a teklif yolda - SporDanylo Sikan için resmi temas! Trabzonspor'a teklif yoldaMuslera'dan veda röportajı! Icardi, Lugano ve Barış Alper sözleri dikkat çekti - SporMuslera'dan dikkat çeken veda röportajı!Jhon Duran Türkiye yolcusu! Al Nassr’dan kiralanıyor - Spor77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor!Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euro! Inter'in cevabı net - SporGalatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni teklif!
Sonraki Haber Yükleniyor...