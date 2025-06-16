Chelsea - Los Angeles FC maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu canlı yayın bilgileri belli oldu
FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 yılında 32 takımla yeni formatıyla düzenleniyor. Dev organizasyonun D Grubu karşılaşmalarında futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri de İngiliz temsilcisi Chelsea ile MLS ekibi Los Angeles FC arasında oynanacak. Chelsea - Los Angeles FC maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak soruları ise futbolseverlerin gündemine oturdu.
CHELSEA - LOS ANGELES FC MAÇI HANGİ KANALDA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nda sahne alacak Chelsea – Los Angeles FC mücadelesi futbolseverlerin takibinde. Dev karşılaşma 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın heyecan dolu maçlarından biri olacak.
İngiliz devi Chelsea ile Amerika temsilcisi Los Angeles FC arasında oynanacak önemli karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayımlanacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 22.00’de ekranlara gelecek.
CHELSEA - LOS ANGELES FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Chelsea ile Los Angeles FC arasındaki karşılaşma 16 Haziran 2025 Pazartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 22.00 olarak açıklandı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın grup aşamasında büyük öneme sahip olan bu akşamki mücadele, ABD’de düzenlenecek. Mücadelede orta hakemlik görevini Valenzuela Saez üstlenecek.
CHELSEA - LOS ANGELES FC MUHTEMEL İLK 11
Chelsea: R. Sánchez, R. James, T. Adarabioyo, L. Colwill, M. Cucurella, M. Caicedo, E. Fernández, N. Madueke, C. Palmer, P. Neto, L. Delap
Los Angeles FC: H. Lloris, S. Palencia, A. Long, E. Segura, R. Hollingshead, M. Delgado, Igor Jesus, T. Tillman, Y. Yeboah, N. Ordaz, D. Bouanga