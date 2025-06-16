Chelsea - Los Angeles FC maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu canlı yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Haziran 2025 10:04 - Güncelleme: 16 Haziran 2025 10:04 - Güncelleme:

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 yılında 32 takımla yeni formatıyla düzenleniyor. Dev organizasyonun D Grubu karşılaşmalarında futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri de İngiliz temsilcisi Chelsea ile MLS ekibi Los Angeles FC arasında oynanacak. Chelsea - Los Angeles FC maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak soruları ise futbolseverlerin gündemine oturdu.

CHELSEA - LOS ANGELES FC MAÇI HANGİ KANALDA? FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nda sahne alacak Chelsea – Los Angeles FC mücadelesi futbolseverlerin takibinde. Dev karşılaşma 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın heyecan dolu maçlarından biri olacak. İngiliz devi Chelsea ile Amerika temsilcisi Los Angeles FC arasında oynanacak önemli karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayımlanacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 22.00’de ekranlara gelecek. İlgili Haber FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na nasıl katılınır, Türkiye neden yok? FIFA Dünya Kulüpler Kupası katılımcıları CHELSEA - LOS ANGELES FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Chelsea ile Los Angeles FC arasındaki karşılaşma 16 Haziran 2025 Pazartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 22.00 olarak açıklandı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın grup aşamasında büyük öneme sahip olan bu akşamki mücadele, ABD’de düzenlenecek. Mücadelede orta hakemlik görevini Valenzuela Saez üstlenecek. İlgili Haber FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Maçların yayın bilgileri CHELSEA - LOS ANGELES FC MUHTEMEL İLK 11 Chelsea: R. Sánchez, R. James, T. Adarabioyo, L. Colwill, M. Cucurella, M. Caicedo, E. Fernández, N. Madueke, C. Palmer, P. Neto, L. Delap



Los Angeles FC: H. Lloris, S. Palencia, A. Long, E. Segura, R. Hollingshead, M. Delgado, Igor Jesus, T. Tillman, Y. Yeboah, N. Ordaz, D. Bouanga İlgili Haber PSG Atletico Madrid maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu merak ediliyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan