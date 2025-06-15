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PSG Atletico Madrid maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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PSG Atletico Madrid maçı ilk 11&#039;ler belli oldu mu? Maç kadrosu merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu maçları PSG Atletico Madrid maçıyla başlıyor. Son UEFA Şampiyonu Fransız ekibi ile İspanya ekibi karşı karşıya geliyor. PSG Atletico Madrid maçı ilk 11'ler ve maç kadrosu futbolseverler tarafından maç öncesi araştırılıyor. ABD'de oynanan maçın oynanacağı şehir ve stat belli oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın yeni 32 takımlı formatıyla ABD’de başlayan heyecanı, B Grubu’nda Paris Saint-Germain (PSG) ile Atletico Madrid arasındaki dev karşılaşmayla devam ediyor. PSG Atletico Madrid maçı ilk 11'ler belli oldu mu merak edildi.

PSG ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11’LER BELLİ OLDU MU?

PSG ve Atletico Madrid’in ilk 11’leri belli oldu.

PSG ilk 11: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Fabian, Kvaratskhelia, Doue, Ramos

Atletico Madrid ilk 11:  Oblak, Llorente, Lenglet, Javi Galan, Le Normand, R. De Paul, Barrios, S. Lino, Griezmann, J. Alvarez, GiulianoPSG Atletico Madrid maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu - 1. Resim

PSG ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ STATTA?

PSG ile Atletico Madrid arasındaki karşılaşma, Los Angeles’ın Pasadena bölgesinde bulunan Rose Bowl Stadyumu’nda oynanacak. 90 bin 888 seyirci kapasiteli bu tarihi stadyum, 1994 FIFA Dünya Kupası finalinde Brezilya’nın İtalya’yı penaltılarla yendiği maçla dünya çapında ün kazandı. Stadyumun geniş yapısı ve açık alanları, sıcak havayla birlikte oyuncular için fiziksel bir meydan okumaya neden olabilir. Maç günü sıcaklığın 32°C’ye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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