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PSG Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Maç saati ve yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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PSG Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Maç saati ve yayın bilgileri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’nun açılış maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Atletico Madrid ile Los Angeles’ta karşılaşıyor. PSG Altetico Madrid maçı şifresiz yayın bilgileri açıklandı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın yeni 32 takımlı formatıyla ABD’de başlayan heyecanı, B Grubu’nda Paris Saint Germen ile  Atletico Madrid karşılaşması ile devam ediyor. PSG Atletico Madrid şifresiz izle yeri belli oldu.

PSG ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG ile Atletico Madrid maçı TRT Spor’dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca, TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden de karşılaşma canlı olarak izlenebilecek.

TRT Spor, maçın yanı sıra turnuvanın diğer önemli karşılaşmalarını da yayınlayarak futbolseverlere geniş bir yayın programı sunuyor.

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PSG ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG ile Atletico Madrid arasındaki karşılaşma, 15 Haziran 2025 Pazar günü TSİ 22.00’de (UTC 19.00) başlayacak. Maç, Los Angeles’taki Rose Bowl Stadyumu’nda yerel saatle 12:00’de oynanacak. B Grubu’nun açılış maçı olan mücadele, turnuvanın önemli takımlarının yer aldığı gruplardan biri. Grupta Botafogo ve Seattle Sounders da bulunuyor.

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PSG - ATLETİCO MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ NEREDE İZLEYEBİLİRİM?

Maç, Türkiye’de TRT Spor ve Tabii platformu üzerinden şifresiz izlenebilir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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