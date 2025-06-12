Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Dünya Kupasına katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri devam ediyor

Dünya Kupasına katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri devam ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Kupasına katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri devam ediyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya futbolunun en prestijli organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılım gösterme hakkı elde eden ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak Güney Amerika kıtasından Brezilya ve Ekvador, grup aşamasında aldıkları puanlarla turnuvaya katılacaklarını resmen garantiledi.

DÜNYA KUPASINA KATILMAYI GARANTİLEYEN ÜLKELER

2026 FIFA Dünya Kupası’nı garantileyen ülkelerin sayısı 13’e yükseldi. Güney Amerika elemelerinde Brezilya ve Ekvador, gruptaki kritik maçların ardından turnuvaya katılma hakkı kazandı. Brezilya, Paraguay karşısında sahadan galip ayrılarak; Ekvador ise Peru ile berabere kalarak katılım hakkı elde ettiler.

Daha önce de şu ülkeler katılımını garantilemişti: ev sahibi statüsündeki ABD, Kanada, Meksika ile Asya'dan Japonya, Güney Kore, İran, Ürdün, Avustralya ve Özbekistan, Okyanusya’dan Yeni Zelanda ile Güney Amerika’dan Arjantin yer alıyor.

Dünya Kupasına katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri devam ediyor - 1. Resim

2026 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

FIFA 2026 Dünya Kupası’nın 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Azteka Stadyumu'nda açılış maçının başlayacağını ve büyük finali New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacağını resmi olarak açıkladı.

Turnuvayla birlikte kupanın ilk kez üç farklı ev sahibi (ABD, Kanada, Meksika) ve 48 takımla düzenleneceği de kesinleşti.

Dünya Kupasına katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri devam ediyor - 2. Resim

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEME MAÇLARI TAKVİMİ

Grup Maçları · Maç 5 / 10

4 Eylül 2025

17:00 Kazakistan - Galler
19:00 Litvanya - Malta
19:00 Gürcistan - Türkiye
21:45 Hollanda - Polonya
21:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda
21:45 Slovakya - Almanya
21:45 Lihtenştayn - Belçika
21:45 Bulgaristan - İspanya

5 Eylül 2025

21:45 Yunanistan - Beyaz Rusya
21:45 Faroe Adaları - Hırvatistan
21:45 Slovenya - İsveç
21:45 Moldova - İsrail
21:45 İsviçre - Kosova
21:45 Karadağ - Çekya
21:45 Danimarka - İskoçya
21:45 İtalya - Estonya
21:45 İzlanda - Azerbaycan
21:45 Ukrayna - Fransa

6 Eylül 2025

16:00 Letonya - Sırbistan
19:00 Ermenistan - Portekiz
19:00 İngiltere - Andorra
21:45 Avusturya - Güney Kıbrıs
21:45 San Marino - Bosna-Hersek
21:45 İrlanda - Macaristan

Grup Maçları · Maç 6 / 10

7 Eylül 2025

16:00 Gürcistan - Bulgaristan
19:00 Litvanya - Hollanda
19:00 Kuzey Makedonya - Lihtenştayn
21:45 Belçika - Kazakistan
21:45 Polonya - Finlandiya
21:45 Türkiye - İspanya
21:45 Lüksemburg - Slovakya
21:45 Almanya - Kuzey İrlanda

8 Eylül 2025

21:45 Kosova - İsveç
21:45 İsviçre - Slovenya
21:45 Beyaz Rusya - İskoçya
21:45 Hırvatistan - Karadağ
21:45 İsrail - İtalya
21:45 Cebelitarık - Faroe Adaları
21:45 Yunanistan - Danimarka

9 Eylül 2025

19:00 Ermenistan - İrlanda
19:00 Azerbaycan - Ukrayna
21:45 Fransa - İzlanda
21:45 Güney Kıbrıs - Romanya
21:45 Sırbistan - İngiltere
21:45 Macaristan - Portekiz
21:45 Bosna-Hersek - Avusturya
21:45 Norveç - Moldova
21:45 Arnavutluk - Letonya

Grup Maçları · Maç 7 / 10

9 Ekim 2025

19:00 Finlandiya - Litvanya
21:45 Malta - Hollanda
21:45 Çekya - Hırvatistan
21:45 Avusturya - San Marino
21:45 İskoçya - Yunanistan
21:45 Faroe Adaları - Karadağ
21:45 Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek
21:45 Beyaz Rusya - Danimarka

10 Ekim 2025

17:00 Kazakistan - Lihtenştayn
21:45 Belçika - Kuzey Makedonya
21:45 İzlanda - Ukrayna
21:45 Fransa - Azerbaycan
21:45 Almanya - Lüksemburg
21:45 İsveç - İsviçre
21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya
21:45 Kosova - Slovenya

11 Ekim 2025

16:00 Letonya - Andorra
19:00 Macaristan - Ermenistan
19:00 Norveç - İsrail
21:45 Bulgaristan - Türkiye
21:45 Estonya - İtalya
21:45 Portekiz - İrlanda
21:45 Sırbistan - Arnavutluk
21:45 İspanya - Gürcistan

Dünya Kupasına katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri devam ediyor - 3. Resim

Grup Maçları · Maç 8 / 10

12 Ekim 2025

16:00 San Marino - Güney Kıbrıs
19:00 İskoçya - Beyaz Rusya
19:00 Hollanda - Finlandiya
19:00 Faroe Adaları - Çekya
21:45 Danimarka - Yunanistan
21:45 Hırvatistan - Cebelitarık
21:45 Romanya - Avusturya
21:45 Litvanya - Polonya

13 Ekim 2025

21:45 Kuzey Makedonya - Kazakistan
21:45 Kuzey İrlanda - Almanya
21:45 Slovenya - İsviçre
21:45 Ukrayna - Azerbaycan
21:45 İsveç - Kosova
21:45 Galler - Belçika
21:45 Slovakya - Lüksemburg
21:45 İzlanda - Fransa

14 Ekim 2025

19:00 Estonya - Moldova
21:45 İtalya - İsrail
21:45 Portekiz - Macaristan
21:45 Andorra - Sırbistan
21:45 İspanya - Bulgaristan
21:45 Türkiye - Gürcistan
21:45 Letonya - İngiltere
21:45 İrlanda - Ermenistan

Grup Maçları · Maç 9 / 10

13 Kasım 2025

20:00 Norveç - Estonya
20:00 Ermenistan - Macaristan
20:00 Azerbaycan - İzlanda
22:45 İngiltere - Sırbistan
22:45 Moldova - İtalya
22:45 İrlanda - Portekiz
22:45 Fransa - Ukrayna
22:45 Andorra - Arnavutluk

14 Kasım 2025

20:00 Finlandiya - Malta
22:45 Hırvatistan - Faroe Adaları
22:45 Slovakya - Kuzey İrlanda
22:45 Lüksemburg - Almanya
22:45 Cebelitarık - Karadağ
22:45 Polonya - Hollanda

15 Kasım 2025

17:00 Kazakistan - Belçika
20:00 Türkiye - Bulgaristan
20:00 Lihtenştayn - Galler
20:00 Gürcistan - İspanya
20:00 Güney Kıbrıs - Avusturya
22:45 Bosna-Hersek - Romanya
22:45 Danimarka - Beyaz Rusya
22:45 Slovenya - Kosova
22:45 Yunanistan - İskoçya
22:45 İsviçre - İsveç

Grup Maçları · Maç 10 / 10

16 Kasım 2025

17:00 Macaristan - İrlanda
17:00 Portekiz - Ermenistan
20:00 Ukrayna - İzlanda
20:00 Azerbaycan - Fransa
20:00 Sırbistan - Letonya
20:00 Arnavutluk - İngiltere
22:45 İtalya - Norveç
22:45 İsrail - Moldova

17 Kasım 2025

22:45 Malta - Polonya
22:45 Çekya - Cebelitarık
22:45 Hollanda - Litvanya
22:45 Almanya - Slovakya
22:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg
22:45 Karadağ - Hırvatistan

18 Kasım 2025

22:45 Romanya - San Marino
22:45 Beyaz Rusya - Yunanistan
22:45 Bulgaristan - Gürcistan
22:45 İspanya - Türkiye
22:45 İsveç - Slovenya
22:45 Galler - Kuzey Makedonya
22:45 Kosova - İsviçre
22:45 Belçika - Lihtenştayn
22:45 Avusturya - Bosna-Hersek

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Annesini katletmişti: Cinayetin nedeni 'bir' cümle!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran 2025 Çanakkale elektrik kesintisi listesi - HaberlerÇanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran 2025 Çanakkale elektrik kesintisi listesiGüncel akaryakıt fiyatları 12 Haziran: Benzine mazota zam var mı, akaryakıta indirim gelecek mi? - HaberlerGüncel akaryakıt fiyatları 12 Haziran: Benzine mazota zam var mı, akaryakıta indirim gelecek mi?Hindistan uçak kazası nerede oldu, uçak nereye düştü? 12 Haziran Hindistan uçak kazası - HaberlerHindistan uçak kazası nerede oldu, uçak nereye düştü? 12 Haziran Hindistan uçak kazası14 Haziran ŞOK Aktüel kataloğu ürünleri! Kamp sandalyesi, termos, masa ŞOK'a geliyor - Haberler14 Haziran ŞOK Aktüel kataloğu ürünleri! Kamp sandalyesi, termos, masa ŞOK'a geliyorİstanbul elektrik kesintisi! 12 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - Haberlerİstanbul elektrik kesintisi! 12 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?Key Drop operasyonunda kimler gözaltına alındı? Fenomenlere sanal kumar operasyonu - HaberlerKey Drop operasyonunda kimler gözaltına alındı? Fenomenlere sanal kumar operasyonu
Sonraki Haber Yükleniyor...