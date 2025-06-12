Dünya Kupasına katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri devam ediyor
Dünya futbolunun en prestijli organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılım gösterme hakkı elde eden ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak Güney Amerika kıtasından Brezilya ve Ekvador, grup aşamasında aldıkları puanlarla turnuvaya katılacaklarını resmen garantiledi.
DÜNYA KUPASINA KATILMAYI GARANTİLEYEN ÜLKELER
2026 FIFA Dünya Kupası’nı garantileyen ülkelerin sayısı 13’e yükseldi. Güney Amerika elemelerinde Brezilya ve Ekvador, gruptaki kritik maçların ardından turnuvaya katılma hakkı kazandı. Brezilya, Paraguay karşısında sahadan galip ayrılarak; Ekvador ise Peru ile berabere kalarak katılım hakkı elde ettiler.
Daha önce de şu ülkeler katılımını garantilemişti: ev sahibi statüsündeki ABD, Kanada, Meksika ile Asya'dan Japonya, Güney Kore, İran, Ürdün, Avustralya ve Özbekistan, Okyanusya’dan Yeni Zelanda ile Güney Amerika’dan Arjantin yer alıyor.
2026 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?
FIFA 2026 Dünya Kupası’nın 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Azteka Stadyumu'nda açılış maçının başlayacağını ve büyük finali New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacağını resmi olarak açıkladı.
Turnuvayla birlikte kupanın ilk kez üç farklı ev sahibi (ABD, Kanada, Meksika) ve 48 takımla düzenleneceği de kesinleşti.
2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEME MAÇLARI TAKVİMİ
Grup Maçları · Maç 5 / 10
4 Eylül 2025
17:00 Kazakistan - Galler
19:00 Litvanya - Malta
19:00 Gürcistan - Türkiye
21:45 Hollanda - Polonya
21:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda
21:45 Slovakya - Almanya
21:45 Lihtenştayn - Belçika
21:45 Bulgaristan - İspanya
5 Eylül 2025
21:45 Yunanistan - Beyaz Rusya
21:45 Faroe Adaları - Hırvatistan
21:45 Slovenya - İsveç
21:45 Moldova - İsrail
21:45 İsviçre - Kosova
21:45 Karadağ - Çekya
21:45 Danimarka - İskoçya
21:45 İtalya - Estonya
21:45 İzlanda - Azerbaycan
21:45 Ukrayna - Fransa
6 Eylül 2025
16:00 Letonya - Sırbistan
19:00 Ermenistan - Portekiz
19:00 İngiltere - Andorra
21:45 Avusturya - Güney Kıbrıs
21:45 San Marino - Bosna-Hersek
21:45 İrlanda - Macaristan
Grup Maçları · Maç 6 / 10
7 Eylül 2025
16:00 Gürcistan - Bulgaristan
19:00 Litvanya - Hollanda
19:00 Kuzey Makedonya - Lihtenştayn
21:45 Belçika - Kazakistan
21:45 Polonya - Finlandiya
21:45 Türkiye - İspanya
21:45 Lüksemburg - Slovakya
21:45 Almanya - Kuzey İrlanda
8 Eylül 2025
21:45 Kosova - İsveç
21:45 İsviçre - Slovenya
21:45 Beyaz Rusya - İskoçya
21:45 Hırvatistan - Karadağ
21:45 İsrail - İtalya
21:45 Cebelitarık - Faroe Adaları
21:45 Yunanistan - Danimarka
9 Eylül 2025
19:00 Ermenistan - İrlanda
19:00 Azerbaycan - Ukrayna
21:45 Fransa - İzlanda
21:45 Güney Kıbrıs - Romanya
21:45 Sırbistan - İngiltere
21:45 Macaristan - Portekiz
21:45 Bosna-Hersek - Avusturya
21:45 Norveç - Moldova
21:45 Arnavutluk - Letonya
Grup Maçları · Maç 7 / 10
9 Ekim 2025
19:00 Finlandiya - Litvanya
21:45 Malta - Hollanda
21:45 Çekya - Hırvatistan
21:45 Avusturya - San Marino
21:45 İskoçya - Yunanistan
21:45 Faroe Adaları - Karadağ
21:45 Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek
21:45 Beyaz Rusya - Danimarka
10 Ekim 2025
17:00 Kazakistan - Lihtenştayn
21:45 Belçika - Kuzey Makedonya
21:45 İzlanda - Ukrayna
21:45 Fransa - Azerbaycan
21:45 Almanya - Lüksemburg
21:45 İsveç - İsviçre
21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya
21:45 Kosova - Slovenya
11 Ekim 2025
16:00 Letonya - Andorra
19:00 Macaristan - Ermenistan
19:00 Norveç - İsrail
21:45 Bulgaristan - Türkiye
21:45 Estonya - İtalya
21:45 Portekiz - İrlanda
21:45 Sırbistan - Arnavutluk
21:45 İspanya - Gürcistan
Grup Maçları · Maç 8 / 10
12 Ekim 2025
16:00 San Marino - Güney Kıbrıs
19:00 İskoçya - Beyaz Rusya
19:00 Hollanda - Finlandiya
19:00 Faroe Adaları - Çekya
21:45 Danimarka - Yunanistan
21:45 Hırvatistan - Cebelitarık
21:45 Romanya - Avusturya
21:45 Litvanya - Polonya
13 Ekim 2025
21:45 Kuzey Makedonya - Kazakistan
21:45 Kuzey İrlanda - Almanya
21:45 Slovenya - İsviçre
21:45 Ukrayna - Azerbaycan
21:45 İsveç - Kosova
21:45 Galler - Belçika
21:45 Slovakya - Lüksemburg
21:45 İzlanda - Fransa
14 Ekim 2025
19:00 Estonya - Moldova
21:45 İtalya - İsrail
21:45 Portekiz - Macaristan
21:45 Andorra - Sırbistan
21:45 İspanya - Bulgaristan
21:45 Türkiye - Gürcistan
21:45 Letonya - İngiltere
21:45 İrlanda - Ermenistan
Grup Maçları · Maç 9 / 10
13 Kasım 2025
20:00 Norveç - Estonya
20:00 Ermenistan - Macaristan
20:00 Azerbaycan - İzlanda
22:45 İngiltere - Sırbistan
22:45 Moldova - İtalya
22:45 İrlanda - Portekiz
22:45 Fransa - Ukrayna
22:45 Andorra - Arnavutluk
14 Kasım 2025
20:00 Finlandiya - Malta
22:45 Hırvatistan - Faroe Adaları
22:45 Slovakya - Kuzey İrlanda
22:45 Lüksemburg - Almanya
22:45 Cebelitarık - Karadağ
22:45 Polonya - Hollanda
15 Kasım 2025
17:00 Kazakistan - Belçika
20:00 Türkiye - Bulgaristan
20:00 Lihtenştayn - Galler
20:00 Gürcistan - İspanya
20:00 Güney Kıbrıs - Avusturya
22:45 Bosna-Hersek - Romanya
22:45 Danimarka - Beyaz Rusya
22:45 Slovenya - Kosova
22:45 Yunanistan - İskoçya
22:45 İsviçre - İsveç
Grup Maçları · Maç 10 / 10
16 Kasım 2025
17:00 Macaristan - İrlanda
17:00 Portekiz - Ermenistan
20:00 Ukrayna - İzlanda
20:00 Azerbaycan - Fransa
20:00 Sırbistan - Letonya
20:00 Arnavutluk - İngiltere
22:45 İtalya - Norveç
22:45 İsrail - Moldova
17 Kasım 2025
22:45 Malta - Polonya
22:45 Çekya - Cebelitarık
22:45 Hollanda - Litvanya
22:45 Almanya - Slovakya
22:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg
22:45 Karadağ - Hırvatistan
18 Kasım 2025
22:45 Romanya - San Marino
22:45 Beyaz Rusya - Yunanistan
22:45 Bulgaristan - Gürcistan
22:45 İspanya - Türkiye
22:45 İsveç - Slovenya
22:45 Galler - Kuzey Makedonya
22:45 Kosova - İsviçre
22:45 Belçika - Lihtenştayn
22:45 Avusturya - Bosna-Hersek