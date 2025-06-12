Dünya Kupasına katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri devam ediyor

Dünya futbolunun en prestijli organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılım gösterme hakkı elde eden ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak Güney Amerika kıtasından Brezilya ve Ekvador, grup aşamasında aldıkları puanlarla turnuvaya katılacaklarını resmen garantiledi.

DÜNYA KUPASINA KATILMAYI GARANTİLEYEN ÜLKELER

2026 FIFA Dünya Kupası’nı garantileyen ülkelerin sayısı 13’e yükseldi. Güney Amerika elemelerinde Brezilya ve Ekvador, gruptaki kritik maçların ardından turnuvaya katılma hakkı kazandı. Brezilya, Paraguay karşısında sahadan galip ayrılarak; Ekvador ise Peru ile berabere kalarak katılım hakkı elde ettiler.

Daha önce de şu ülkeler katılımını garantilemişti: ev sahibi statüsündeki ABD, Kanada, Meksika ile Asya'dan Japonya, Güney Kore, İran, Ürdün, Avustralya ve Özbekistan, Okyanusya’dan Yeni Zelanda ile Güney Amerika’dan Arjantin yer alıyor.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

FIFA 2026 Dünya Kupası’nın 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Azteka Stadyumu'nda açılış maçının başlayacağını ve büyük finali New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacağını resmi olarak açıkladı.

Turnuvayla birlikte kupanın ilk kez üç farklı ev sahibi (ABD, Kanada, Meksika) ve 48 takımla düzenleneceği de kesinleşti.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEME MAÇLARI TAKVİMİ

Grup Maçları · Maç 5 / 10

4 Eylül 2025

17:00 Kazakistan - Galler

19:00 Litvanya - Malta

19:00 Gürcistan - Türkiye

21:45 Hollanda - Polonya

21:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda

21:45 Slovakya - Almanya

21:45 Lihtenştayn - Belçika

21:45 Bulgaristan - İspanya



5 Eylül 2025

21:45 Yunanistan - Beyaz Rusya

21:45 Faroe Adaları - Hırvatistan

21:45 Slovenya - İsveç

21:45 Moldova - İsrail

21:45 İsviçre - Kosova

21:45 Karadağ - Çekya

21:45 Danimarka - İskoçya

21:45 İtalya - Estonya

21:45 İzlanda - Azerbaycan

21:45 Ukrayna - Fransa



6 Eylül 2025

16:00 Letonya - Sırbistan

19:00 Ermenistan - Portekiz

19:00 İngiltere - Andorra

21:45 Avusturya - Güney Kıbrıs

21:45 San Marino - Bosna-Hersek

21:45 İrlanda - Macaristan



Grup Maçları · Maç 6 / 10

7 Eylül 2025

16:00 Gürcistan - Bulgaristan

19:00 Litvanya - Hollanda

19:00 Kuzey Makedonya - Lihtenştayn

21:45 Belçika - Kazakistan

21:45 Polonya - Finlandiya

21:45 Türkiye - İspanya

21:45 Lüksemburg - Slovakya

21:45 Almanya - Kuzey İrlanda



8 Eylül 2025

21:45 Kosova - İsveç

21:45 İsviçre - Slovenya

21:45 Beyaz Rusya - İskoçya

21:45 Hırvatistan - Karadağ

21:45 İsrail - İtalya

21:45 Cebelitarık - Faroe Adaları

21:45 Yunanistan - Danimarka



9 Eylül 2025

19:00 Ermenistan - İrlanda

19:00 Azerbaycan - Ukrayna

21:45 Fransa - İzlanda

21:45 Güney Kıbrıs - Romanya

21:45 Sırbistan - İngiltere

21:45 Macaristan - Portekiz

21:45 Bosna-Hersek - Avusturya

21:45 Norveç - Moldova

21:45 Arnavutluk - Letonya



Grup Maçları · Maç 7 / 10

9 Ekim 2025

19:00 Finlandiya - Litvanya

21:45 Malta - Hollanda

21:45 Çekya - Hırvatistan

21:45 Avusturya - San Marino

21:45 İskoçya - Yunanistan

21:45 Faroe Adaları - Karadağ

21:45 Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek

21:45 Beyaz Rusya - Danimarka



10 Ekim 2025

17:00 Kazakistan - Lihtenştayn

21:45 Belçika - Kuzey Makedonya

21:45 İzlanda - Ukrayna

21:45 Fransa - Azerbaycan

21:45 Almanya - Lüksemburg

21:45 İsveç - İsviçre

21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya

21:45 Kosova - Slovenya



11 Ekim 2025

16:00 Letonya - Andorra

19:00 Macaristan - Ermenistan

19:00 Norveç - İsrail

21:45 Bulgaristan - Türkiye

21:45 Estonya - İtalya

21:45 Portekiz - İrlanda

21:45 Sırbistan - Arnavutluk

21:45 İspanya - Gürcistan

Grup Maçları · Maç 8 / 10

12 Ekim 2025

16:00 San Marino - Güney Kıbrıs

19:00 İskoçya - Beyaz Rusya

19:00 Hollanda - Finlandiya

19:00 Faroe Adaları - Çekya

21:45 Danimarka - Yunanistan

21:45 Hırvatistan - Cebelitarık

21:45 Romanya - Avusturya

21:45 Litvanya - Polonya



13 Ekim 2025

21:45 Kuzey Makedonya - Kazakistan

21:45 Kuzey İrlanda - Almanya

21:45 Slovenya - İsviçre

21:45 Ukrayna - Azerbaycan

21:45 İsveç - Kosova

21:45 Galler - Belçika

21:45 Slovakya - Lüksemburg

21:45 İzlanda - Fransa



14 Ekim 2025

19:00 Estonya - Moldova

21:45 İtalya - İsrail

21:45 Portekiz - Macaristan

21:45 Andorra - Sırbistan

21:45 İspanya - Bulgaristan

21:45 Türkiye - Gürcistan

21:45 Letonya - İngiltere

21:45 İrlanda - Ermenistan



Grup Maçları · Maç 9 / 10

13 Kasım 2025

20:00 Norveç - Estonya

20:00 Ermenistan - Macaristan

20:00 Azerbaycan - İzlanda

22:45 İngiltere - Sırbistan

22:45 Moldova - İtalya

22:45 İrlanda - Portekiz

22:45 Fransa - Ukrayna

22:45 Andorra - Arnavutluk



14 Kasım 2025

20:00 Finlandiya - Malta

22:45 Hırvatistan - Faroe Adaları

22:45 Slovakya - Kuzey İrlanda

22:45 Lüksemburg - Almanya

22:45 Cebelitarık - Karadağ

22:45 Polonya - Hollanda



15 Kasım 2025

17:00 Kazakistan - Belçika

20:00 Türkiye - Bulgaristan

20:00 Lihtenştayn - Galler

20:00 Gürcistan - İspanya

20:00 Güney Kıbrıs - Avusturya

22:45 Bosna-Hersek - Romanya

22:45 Danimarka - Beyaz Rusya

22:45 Slovenya - Kosova

22:45 Yunanistan - İskoçya

22:45 İsviçre - İsveç



Grup Maçları · Maç 10 / 10

16 Kasım 2025

17:00 Macaristan - İrlanda

17:00 Portekiz - Ermenistan

20:00 Ukrayna - İzlanda

20:00 Azerbaycan - Fransa

20:00 Sırbistan - Letonya

20:00 Arnavutluk - İngiltere

22:45 İtalya - Norveç

22:45 İsrail - Moldova



17 Kasım 2025

22:45 Malta - Polonya

22:45 Çekya - Cebelitarık

22:45 Hollanda - Litvanya

22:45 Almanya - Slovakya

22:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg

22:45 Karadağ - Hırvatistan



18 Kasım 2025

22:45 Romanya - San Marino

22:45 Beyaz Rusya - Yunanistan

22:45 Bulgaristan - Gürcistan

22:45 İspanya - Türkiye

22:45 İsveç - Slovenya

22:45 Galler - Kuzey Makedonya

22:45 Kosova - İsviçre

22:45 Belçika - Lihtenştayn

22:45 Avusturya - Bosna-Hersek