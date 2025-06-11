Xabi Alonso'dan Arda Güler sürprizi! Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Carlo Ancelotti döneminde forma şansı bulamayan milli futbolcu Arda Güler için Teknik direktör Xabi Alonso'dan sürpriz karar geldi. Alonso Real Madrid'in katılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda Arda Güler'e de yer verdi.

Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olan ancak teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından adeta kulübeye mahkum edilen Arda Güler, Ancelotti'nin gitmesiyle baharı yaşamaya başladı.

Teknik direktör Xabi Alonso'dan Arda Güler için sürpriz bir karar geldi.

REAL MADRİD'İN DÜNYA KUPASI KADROSU AÇIKLANDI

Real Madrid, yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na gidecek kadrosunu açıkladı.

ARDA GÜLER DE KADRODA

Kadroda milli oyuncu Arda Güler de yer aldı.

İLK SINAVI OLACAK

Bu turnuva aynı zamanda yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başında ilk sınavları olacak.

İşte Real Madrid'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosu:

Kaleci: Courtois, Lunin, Fran González, Sergio Mestre.

Savunma: Carvajal, Militão, Alaba, Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Youssef, Jacobo, Asencio, Fortea, Diego Aguado.

Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modrić, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Chema, Víctor Muñoz, Mario Martín.

Forvet: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim, Gonzalo.