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Xabi Alonso'dan Arda Güler sürprizi! Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Xabi Alonso&#039;dan Arda Güler sürprizi! Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası kadrosunu açıkladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Carlo Ancelotti döneminde forma şansı bulamayan milli futbolcu Arda Güler için Teknik direktör Xabi Alonso'dan sürpriz karar geldi. Alonso Real Madrid'in katılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda Arda Güler'e de yer verdi.

Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olan ancak teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından adeta kulübeye mahkum edilen Arda Güler, Ancelotti'nin gitmesiyle baharı yaşamaya başladı.

Teknik direktör Xabi Alonso'dan Arda Güler için sürpriz bir karar geldi.

REAL MADRİD'İN DÜNYA KUPASI KADROSU AÇIKLANDI

Real Madrid, yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na gidecek kadrosunu açıkladı.

Xabi Alonso'dan Arda Güler sürprizi! Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası kadrosunu açıkladı - 1. Resim

ARDA GÜLER DE KADRODA

Kadroda milli oyuncu Arda Güler de yer aldı.

Xabi Alonso'dan Arda Güler sürprizi! Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası kadrosunu açıkladı - 2. Resim

İLK SINAVI OLACAK

Bu turnuva aynı zamanda yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başında ilk sınavları olacak.

Xabi Alonso'dan Arda Güler sürprizi! Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası kadrosunu açıkladı - 3. Resim

İşte Real Madrid'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosu:

Kaleci: Courtois, Lunin, Fran González, Sergio Mestre.

Savunma: Carvajal, Militão, Alaba, Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Youssef, Jacobo, Asencio, Fortea, Diego Aguado.

Xabi Alonso'dan Arda Güler sürprizi! Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası kadrosunu açıkladı - 4. Resim

Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modrić, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Chema, Víctor Muñoz, Mario Martín.

Forvet: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim, Gonzalo.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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