Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Montella maç sonu Arda Güler sorusunu geçiştirdi: O toplara girmiyorum

Montella maç sonu Arda Güler sorusunu geçiştirdi: O toplara girmiyorum

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Montella maç sonu Arda Güler sorusunu geçiştirdi: O toplara girmiyorum
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler ile ilgili gelen soruyu geçiştirerek "O toplara girmiyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız, hazırlık maçında tarihimizde ilk kez karşılaştığımız Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelede tek gol 45. dakikada Orbelin Pineda'dan geldi.

Kenan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Montella, "İlk yarıda tamamıyla oyuna hakim olduk, çok da şut attık. Sezon ortasında oynayan bir takıma karşı mücadele ettik, ister istemez fiziksel kondisyonda bu farkı hissedebildik. Her şeye rağmen rakipten 3 kat fazla şutumuz var, sadece isabet oranı maalesef düşüktü." dedi.

"KAYBETTİĞİMİZ İÇİN MUTLU DEĞİLİZ"

Herkes topun gerisindeyken hatalı bir gol yediklerini belirten Montella, "Böyle ufak tefek hataları yapmamalıyız, bu bize deneyim kazandırdı. Kamp döneminde 4 yeni futbolcuyu milli takım formasını giyerken gördük. Gelecekle alakalı ümitliyiz, kaybettiğimiz için mutlu değiliz, kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum ama bu kampı bu şekilde noktalıyoruz. En iyi şekilde deneyimleri ileride kullanmak için yanımızda götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Montella maç sonu Arda Güler sorusunu geçiştirdi: O toplara girmiyorum - 1. Resim

"BAZI FUTBOLCULARIMIZ 50 MAÇTAN SONRA OYNADI"

"Herkesin kendi rolünü yaptığını söyleyebilirim, kamp genelinde bu maçta da performanstan memnun kaldım, takım ruhunu sahaya yansıtabildiler." sözlerini kullanan Montella, "Ben geldiğimde FIFA sıralamasında 40. sıradaydık, 27. sıraya yükseldik, Meksika 17. sırada, rakibimizin değerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Genel olarak baktığımızda hak ettiğimiz bir mağlubiyet değildi. Biraz o üzüntüyle baş başa kaldık, herkes mücadelesini verdi sadece şutlarımızda biraz daha isabetli olabilirdik. Rakipten daha kötü fiziksel performans koymadık, korakor bir mücadele vardı. Bazı futbolcularımız 50 maçtan sonra oynadı. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra da fazla dinlenemediler, ona rağmen fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik. Bunu söylemek güzel değil ama birçok da eksiğimiz vardı." şeklinde konuştu.

Montella maç sonu Arda Güler sorusunu geçiştirdi: O toplara girmiyorum - 2. Resim

ARDA GÜLER SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

İtalyan teknik adam, "Arda 10 numaralı formayı giymeye devam edecek mi?" sorusuna, "Kendi kendime sorduğum bir soru değil. Geçmişte forma numaralarıyla alakalı hatalarım var o yüzden o toplara girmiyorum." cevabını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye Meksika maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Takım'da şok! İlk karşılaşmada Meksika'ya yenildik - SporA Milli Takım'dan üzen skor!Premier lig ekinden bomba transfer! Rayan Cherki, City yolcusu - SporPremier lig ekinden bomba transfer! Rayan Cherki, City yolcusuTFF Başkanı Hacıosmanoğlu Montella'ya teklifi açıkladı: "10 yıl bir arada oynayacak jenerasyonu yakaladık" - SporTFF Başkanı Hacıosmanoğlu Montella'ya teklifi açıkladı: "10 yıl bir arada oynayacak jenerasyonu yakaladık"Süper Lig ekibinden 'loca' açıklaması: Yeni sezon için tarih verildi, bu mutlaka yapılmalı - SporSüper Lig ekibinden 'loca' açıklamasıBeşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu! İşte rakipler - SporBeşiktaş'ın hazırlık programı belli oldu! İşte rakiplerOsayi-Samuel pazarlık masasında! Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu - SporOsayi-Samuel pazarlık masasında! İşte istediği ücret
Sonraki Haber Yükleniyor...