Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > A Milli Takım'da şok! İlk karşılaşmada Meksika'ya yenildik

A Milli Takım'da şok! İlk karşılaşmada Meksika'ya yenildik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
A Milli Takım&#039;da şok! İlk karşılaşmada Meksika&#039;ya yenildik
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Bu arada milliler, Meksika ile hazırlık maçında deplasman tarihinde ilk kez maça çıktı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi ABD'de kamp yapan  A Milli Futbol Takımı, buradaki ikinci hazırlık maçına çıktı.

A Milli Takım'da şok! İlk karşılaşmada Meksika'ya yenildik - 1. Resim

İLK KARŞILAŞMADA BURUK SKOR

Milliler, hazırlık maçında deplasman tarihinde ilk kez karşılaştığı Meksika'ya 1-0 yenildi. 

Maçtan dakikalar 

14. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan Kaan Ayhan'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Malagon topu köşeden çeldi.

18. dakikada Kenan'ın pasında ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan İsmail Yüksek'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

23. dakikada sağ kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında ceza yayı üzerinde Kenan'ın gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

36. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Kenan'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan İrfan Can'ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

45. dakikada Meksika'nın taç atışından gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Pineda topu ağlara gönderdi.

A Milli Takım'da şok! İlk karşılaşmada Meksika'ya yenildik - 2. Resim

60. dakikada ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Ruiz'in kafayla kale önüne indirdiği topa Vega'nın kafa vuruşunda kaleci Berke topu kontrol etti.

65. dakikada soldan ceza sahasına yapılan ortada Huerta'nın şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

76. dakikada sol kanattan Kenan'ın pasında ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vuruşunda top kaleyi bulmadı.

A Milli Takım'da şok! İlk karşılaşmada Meksika'ya yenildik - 3. Resim

Hakemler: Moeth Gaymes, Denroy Barker, Ryan Graves

Meksika: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez (Erik Lira dk. 62), Ruiz (Luis Chavez dk. 84), Pineda (Roberto Alvarado dk. 62), Vega (Huerta dk. 62), Quinones (Santiago Gimenez dk. 70), Sepulveda (Raul Jimenez dk. 70)

Yedekler: Aguilar Guillermo Ochoa, Gilberto Sepulveda, Jesus Chiquete, Julian Araujo, Zambrano, Carlos Rodriguez, Efrain Alvarez, Mateo Chavez

Teknik Direktör: Javier Aguirre

Türkiye: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan (Mustafa Eskihellaç dk. 46), Kaan Ayhan (Demir Ege Tıknaz dk. 77), İsmail Yüksek (Orkun Kökçü dk. 63), İrfan Can Kahveci (Barış Alper Yılmaz dk. 62), Kerem Aktürkoğlu (Deniz Gül dk. 77), Arda Güler, Kenan Yıldız (Ahmed Kutucu dk. 85)

Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Okay Yokuşlu, Oğuz Aydın, Can Uzun

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Pineda (dk. 45) (Meksika)

Sarı kart: Erik Lira (Meksika), Merih Demiral (Türkiye)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kolombiya'da peş peşe bombalı saldırı oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Premier lig ekinden bomba transfer! Rayan Cherki, City yolcusu - SporPremier lig ekinden bomba transfer! Rayan Cherki, City yolcusuTFF Başkanı Hacıosmanoğlu Montella'ya teklifi açıkladı: "10 yıl bir arada oynayacak jenerasyonu yakaladık" - SporTFF Başkanı Hacıosmanoğlu Montella'ya teklifi açıkladı: "10 yıl bir arada oynayacak jenerasyonu yakaladık"Süper Lig ekibinden 'loca' açıklaması: Yeni sezon için tarih verildi, bu mutlaka yapılmalı - SporSüper Lig ekibinden 'loca' açıklamasıBeşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu! İşte rakipler - SporBeşiktaş'ın hazırlık programı belli oldu! İşte rakiplerOsayi-Samuel pazarlık masasında! Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu - SporOsayi-Samuel pazarlık masasında! İşte istediği ücretGuti'den yıldız isme şaşırtan tavsiye: Galatasaray'a gitme - SporGuti'den yıldız isme şaşırtan tavsiye: Galatasaray'a gitme
Sonraki Haber Yükleniyor...