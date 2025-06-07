Milli maçlar ne zaman? Türkiye'nin tüm maçları 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2025 23:09 - Güncelleme: 7 Haziran 2025 23:09 - Güncelleme:

A Milli Futbol Takımımız 2025 yılında hem hazırlık maçları hem de 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkmaya devam ediyor. Haziran ayında yapılan özel karşılaşmalarla tempoyu artıran ay-yıldızlılar Eylül'den itibaren eleme grubu maçlarında kritik sınavlar verecek. Türkiye'nin 2025 yılı fikstürü, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Milli maçlar ne zaman, Türkiye'nin tüm maçları 2025 belli oldu mu araştırılıyor.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN? A Milli Futbol Takımı 2025 yılında hem hazırlık maçları hem de 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkıyor. Türkiye'nin 2025 takvimi Haziran ayında oynanan hazırlık maçlarıyla devam ederken Eylül ayından itibaren Dünya Kupası grup karşılaşmalarıyla yoğunlaşıyor. Bugün ABD ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen millilerimiz 11 Haziran’da Meksika ile bir diğer hazırlık mücadelesine çıkacak. Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki maçları ise 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanıyla başlayıp, 18 Kasım'da İspanya karşılaşmasıyla sona erecek. İlgili Haber 2026 Dünya Kupası eleme maçları nerede izlenir, maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak? TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI 2025 MAÇ TAKVİMİ 7 Haziran 2025 – ABD – Türkiye (Hazırlık Maçı)

11 Haziran 2025 | 03:30 – Meksika – Türkiye (Hazırlık Maçı)

4 Eylül 2025 | 19:00 – Gürcistan – Türkiye (Dünya Kupası Elemeleri)

7 Eylül 2025 | 21:45 – Türkiye – İspanya (Dünya Kupası Elemeleri)

11 Ekim 2025 | 21:45 – Bulgaristan – Türkiye (Dünya Kupası Elemeleri)

14 Ekim 2025 | 21:45 – Türkiye – Gürcistan (Dünya Kupası Elemeleri)

15 Kasım 2025 | 20:00 – Türkiye – Bulgaristan (Dünya Kupası Elemeleri)

18 Kasım 2025 | 22:45 – İspanya – Türkiye (Dünya Kupası Elemeleri) İlgili Haber Milli maç hangi kanalda belli oldu ABD - Türkiye ilk 11 maç kadrosu açıklandı!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan