Futbolseverler 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanını merakla bekliyor. Avrupa kıtasındaki milli takımlar Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmek için kıyasıya mücadele verirken, Türkiye’nin de yer aldığı önemli eleme süreci canlı yayın kanallarıyla izleyicilere ulaşacak. 2026 Dünya Kupası eleme maçları nerede izlenir, maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak merakla araştırılıyor.

DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanla takip ediliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme maçları Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Exxen üyeliği olan kullanıcılar Dünya Kupası Avrupa Eleme maçlarını kesintisiz şekilde izleme imkanına sahip olacak.

DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI E GRUBU (AVRUPA)

04.09.2025 19:00 – Gürcistan - Türkiye (Boris Paichadze Ulusal Stadyumu)

04.09.2025 21:45 – Bulgaristan - İspanya

07.09.2025 16:00 – Gürcistan - Bulgaristan

07.09.2025 21:45 – Türkiye - İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

11.10.2025 21:45 – Bulgaristan - Türkiye

11.10.2025 21:45 – İspanya - Gürcistan

14.10.2025 21:45 – Türkiye - Gürcistan

14.10.2025 21:45 – İspanya - Bulgaristan

15.11.2025 20:00 – Gürcistan - İspanya

15.11.2025 20:00 – Türkiye - Bulgaristan

18.11.2025 22:45 – İspanya - Türkiye

18.11.2025 22:45 – Bulgaristan - Gürcistan

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde toplam 54 takım mücadele edecek. Elemeler 12 gruba ayrılarak grup maçları şeklinde oynanacak. Her grubun birincisi doğrudan Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak.

İkinci sıradaki 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden 4 grup birincisi olmak üzere toplam 16 takım play-off maçlarına yükselecek. Bu play-offlar, dört ayrı yol üzerinden tek maçlı eleme sistemine göre düzenlenecek. Her yoldan bir takım finallere katılmaya hak kazanacak.

Grup aşaması maçları Mart 2025’te başlayıp Kasım 2025’te sona erecek. Play-off maçları ise Mart 2026’da oynanacak. UEFA Uluslar Ligi maçları da aynı dönem içinde paralel olarak devam edecek.

TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye - Hollanda/İspanya kazananı

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya kazananı - Türkiye