Finlandiya - Hollanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Avrupa Eleme Maçları
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda heyecan sürüyor. Bu akşam Finlandiya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Finlandiya - Hollanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu.
FİNLANDİYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası Avrupa Eleme maçları kapsamında oynanacak olan Finlandiya - Hollanda mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Finlandiya - Hollanda maçı Exxen kanalı üzerinden yayınlanacak. Maç ücretli abonelik yapılarak şifreli şekilde izlenebilecek.
FİNLANDİYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Finlandiya ile Hollanda arasında oynanacak Dünya Kupası Avrupa Eleme maçı 7 Haziran Cuma günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati 21.45 olarak açıklandı. Karşılaşma Finlandiya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
FİNLANDİYA - HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Finlandiya:
Hradecky; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Kamara, Kairinen, Lod; Antman, Pohjanpalo, Kallman
Hollanda:
Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake; De Jong, Reijnders; Kluivert, Simons, Gakpo; Weghorst
DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEME MAÇLARI
7 Haziran 2025 Bugün
- 19:00 - Malta - Litvanya
- 19:00 - Andorra - İngiltere
- 21:45 - Avusturya - Romanya
- 21:45 - Finlandiya - Hollanda
- 21:45 - Arnavutluk - Sırbistan
9 Haziran 2025
17:00 - Kazakistan - Kuzey Makedonya
21:45 - İtalya - Moldova
21:45 - Estonya - Norveç
21:45 - Hırvatistan - Çekya
21:45 - Belçika - Galler
21:45 - Faroe Adaları - Cebelitarık
10 Haziran 2025
21:45 - Finlandiya - Polonya
21:45 - San Marino - Avusturya
21:45 - Hollanda - Malta
21:45 - Sırbistan - Andorra
21:45 - Romanya - Güney Kıbrıs
21:45 - Letonya - Arnavutluk
4 Eylül 2025
17:00 - Kazakistan - Galler
19:00 - Litvanya - Malta
19:00 - Gürcistan - Türkiye
21:45 - Hollanda - Polonya
21:45 - Lüksemburg - Kuzey İrlanda
21:45 - Slovakya - Almanya
21:45 - Lihtenştayn - Belçika
21:45 - Bulgaristan - İspanya
5 Eylül 2025
21:45 - Yunanistan - Beyaz Rusya
21:45 - Faroe Adaları - Hırvatistan
21:45 - Slovenya - İsveç
21:45 - Moldova - İsrail
21:45 - İsviçre - Kosova
21:45 - Karadağ - Çekya
21:45 - Danimarka - İskoçya
21:45 - İtalya - Estonya
21:45 - İzlanda - Azerbaycan
21:45 - Ukrayna - Fransa
6 Eylül 2025
16:00 - Letonya - Sırbistan
19:00 - Ermenistan - Portekiz
19:00 - İngiltere - Andorra
21:45 - Avusturya - Güney Kıbrıs
21:45 - San Marino - Bosna-Hersek
21:45 - İrlanda - Macaristan
7 Eylül 2025
16:00 - Gürcistan - Bulgaristan
19:00 - Litvanya - Hollanda
19:00 - Kuzey Makedonya - Lihtenştayn
21:45 - Belçika - Kazakistan
21:45 - Polonya - Finlandiya
21:45 - Türkiye - İspanya
21:45 - Lüksemburg - Slovakya
21:45 - Almanya - Kuzey İrlanda
8 Eylül 2025
21:45 - Kosova - İsveç
21:45 - İsviçre - Slovenya
21:45 - Beyaz Rusya - İskoçya
21:45 - Hırvatistan - Karadağ
21:45 - İsrail - İtalya
21:45 - Cebelitarık - Faroe Adaları
21:45 - Yunanistan - Danimarka
9 Eylül 2025
19:00 - Ermenistan - İrlanda
19:00 - Azerbaycan - Ukrayna
21:45 - Fransa - İzlanda
21:45 - Güney Kıbrıs - Romanya
21:45 - Sırbistan - İngiltere
21:45 - Macaristan - Portekiz
21:45 - Bosna-Hersek - Avusturya
21:45 - Norveç - Moldova
21:45 - Arnavutluk - Letonya
9 Ekim 2025
19:00 - Finlandiya - Litvanya
21:45 - Malta - Hollanda
21:45 - Çekya - Hırvatistan
21:45 - Avusturya - San Marino
21:45 - İskoçya - Yunanistan
21:45 - Faroe Adaları - Karadağ
21:45 - Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek
21:45 - Beyaz Rusya - Danimarka
10 Ekim 2025
17:00 - Kazakistan - Lihtenştayn
21:45 - Belçika - Kuzey Makedonya
21:45 - İzlanda - Ukrayna
21:45 - Fransa - Azerbaycan
21:45 - Almanya - Lüksemburg
21:45 - İsveç - İsviçre
21:45 - Kuzey İrlanda - Slovakya
21:45 - Kosova - Slovenya
11 Ekim 2025
16:00 - Letonya - Andorra
19:00 - Macaristan - Ermenistan
19:00 - Norveç - İsrail
21:45 - Bulgaristan - Türkiye
21:45 - Estonya - İtalya
21:45 - Portekiz - İrlanda
21:45 - Sırbistan - Arnavutluk
21:45 - İspanya - Gürcistan
12 Ekim 2025
16:00 - San Marino - Güney Kıbrıs
19:00 - İskoçya - Beyaz Rusya
19:00 - Hollanda - Finlandiya
19:00 - Faroe Adaları - Çekya
21:45 - Danimarka - Yunanistan
21:45 - Hırvatistan - Cebelitarık
21:45 - Romanya - Avusturya
21:45 - Litvanya - Polonya
13 Ekim 2025
21:45 - Kuzey Makedonya - Kazakistan
21:45 - Kuzey İrlanda - Almanya
21:45 - Slovenya - İsviçre
21:45 - Ukrayna - Azerbaycan
21:45 - İsveç - Kosova
21:45 - Galler - Belçika
21:45 - Slovakya - Lüksemburg
21:45 - İzlanda - Fransa
14 Ekim 2025
19:00 - Estonya - Moldova
21:45 - İtalya - İsrail
21:45 - Portekiz - Macaristan
21:45 - Andorra - Sırbistan
21:45 - İspanya - Bulgaristan
21:45 - Türkiye - Gürcistan
21:45 - Letonya - İngiltere
21:45 - İrlanda - Ermenistan
13 Kasım 2025
20:00 - Norveç - Estonya
20:00 - Ermenistan - Macaristan
20:00 - Azerbaycan - İzlanda
22:45 - İngiltere - Sırbistan
22:45 - Moldova - İtalya
22:45 - İrlanda - Portekiz
22:45 - Fransa - Ukrayna
22:45 - Andorra - Arnavutluk
14 Kasım 2025
20:00 - Finlandiya - Malta
22:45 - Hırvatistan - Faroe Adaları
22:45 - Slovakya - Kuzey İrlanda
22:45 - Lüksemburg - Almanya
22:45 - Cebelitarık - Karadağ
22:45 - Polonya - Hollanda
15 Kasım 2025
17:00 - Kazakistan - Belçika
20:00 - Türkiye - Bulgaristan
20:00 - Lihtenştayn - Galler
20:00 - Gürcistan - İspanya
20:00 - Güney Kıbrıs - Avusturya
22:45 - Bosna-Hersek - Romanya
22:45 - Danimarka - Beyaz Rusya
22:45 - Slovenya - Kosova
22:45 - Yunanistan - İskoçya
22:45 - İsviçre - İsveç
16 Kasım 2025
17:00 - Macaristan - İrlanda
17:00 - Portekiz - Ermenistan
20:00 - Ukrayna - İzlanda
20:00 - Azerbaycan - Fransa
20:00 - Sırbistan - Letonya
20:00 - Arnavutluk - İngiltere
22:45 - İtalya - Norveç
22:45 - İsrail - Moldova
17 Kasım 2025
22:45 - Malta - Polonya
22:45 - Çekya - Cebelitarık
22:45 - Hollanda - Litvanya
22:45 - Almanya - Slovakya
22:45 - Kuzey İrlanda - Lüksemburg
22:45 - Karadağ - Hırvatistan
18 Kasım 2025
22:45 - Romanya - San Marino
22:45 - Beyaz Rusya - Yunanistan
22:45 - Bulgaristan - Gürcistan
22:45 - İspanya - Türkiye
22:45 - İsveç - Slovenya
22:45 - Galler - Kuzey Makedonya
22:45 - Kosova - İsviçre
22:45 - Belçika - Lihtenştayn
22:45 - Avusturya - Bosna-Hersek
22:45 - İskoçya - Danimarka