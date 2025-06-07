Finlandiya - Hollanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Avrupa Eleme Maçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2025 19:29 - Güncelleme: 7 Haziran 2025 19:29 - Güncelleme:

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda heyecan sürüyor. Bu akşam Finlandiya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Finlandiya - Hollanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu.

FİNLANDİYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA? Dünya Kupası Avrupa Eleme maçları kapsamında oynanacak olan Finlandiya - Hollanda mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Finlandiya - Hollanda maçı Exxen kanalı üzerinden yayınlanacak. Maç ücretli abonelik yapılarak şifreli şekilde izlenebilecek. FİNLANDİYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Finlandiya ile Hollanda arasında oynanacak Dünya Kupası Avrupa Eleme maçı 7 Haziran Cuma günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati 21.45 olarak açıklandı. Karşılaşma Finlandiya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. FİNLANDİYA - HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER Finlandiya:

Hradecky; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Kamara, Kairinen, Lod; Antman, Pohjanpalo, Kallman Hollanda:

Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake; De Jong, Reijnders; Kluivert, Simons, Gakpo; Weghorst İlgili Haber Türkiye - ABD maçı canlı yayın kanalı belli oldu! Milli maç ne zaman, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEME MAÇLARI 7 Haziran 2025 Bugün 19:00 - Malta - Litvanya

19:00 - Andorra - İngiltere

21:45 - Avusturya - Romanya

21:45 - Finlandiya - Hollanda

21:45 - Arnavutluk - Sırbistan

9 Haziran 2025 17:00 - Kazakistan - Kuzey Makedonya

21:45 - İtalya - Moldova

21:45 - Estonya - Norveç

21:45 - Hırvatistan - Çekya

21:45 - Belçika - Galler

21:45 - Faroe Adaları - Cebelitarık 10 Haziran 2025 21:45 - Finlandiya - Polonya

21:45 - San Marino - Avusturya

21:45 - Hollanda - Malta

21:45 - Sırbistan - Andorra

21:45 - Romanya - Güney Kıbrıs

21:45 - Letonya - Arnavutluk 4 Eylül 2025 17:00 - Kazakistan - Galler

19:00 - Litvanya - Malta

19:00 - Gürcistan - Türkiye

21:45 - Hollanda - Polonya

21:45 - Lüksemburg - Kuzey İrlanda

21:45 - Slovakya - Almanya

21:45 - Lihtenştayn - Belçika

21:45 - Bulgaristan - İspanya 5 Eylül 2025 21:45 - Yunanistan - Beyaz Rusya

21:45 - Faroe Adaları - Hırvatistan

21:45 - Slovenya - İsveç

21:45 - Moldova - İsrail

21:45 - İsviçre - Kosova

21:45 - Karadağ - Çekya

21:45 - Danimarka - İskoçya

21:45 - İtalya - Estonya

21:45 - İzlanda - Azerbaycan

21:45 - Ukrayna - Fransa 6 Eylül 2025 16:00 - Letonya - Sırbistan

19:00 - Ermenistan - Portekiz

19:00 - İngiltere - Andorra

21:45 - Avusturya - Güney Kıbrıs

21:45 - San Marino - Bosna-Hersek

21:45 - İrlanda - Macaristan 7 Eylül 2025 16:00 - Gürcistan - Bulgaristan

19:00 - Litvanya - Hollanda

19:00 - Kuzey Makedonya - Lihtenştayn

21:45 - Belçika - Kazakistan

21:45 - Polonya - Finlandiya

21:45 - Türkiye - İspanya

21:45 - Lüksemburg - Slovakya

21:45 - Almanya - Kuzey İrlanda 8 Eylül 2025 21:45 - Kosova - İsveç

21:45 - İsviçre - Slovenya

21:45 - Beyaz Rusya - İskoçya

21:45 - Hırvatistan - Karadağ

21:45 - İsrail - İtalya

21:45 - Cebelitarık - Faroe Adaları

21:45 - Yunanistan - Danimarka 9 Eylül 2025 19:00 - Ermenistan - İrlanda

19:00 - Azerbaycan - Ukrayna

21:45 - Fransa - İzlanda

21:45 - Güney Kıbrıs - Romanya

21:45 - Sırbistan - İngiltere

21:45 - Macaristan - Portekiz

21:45 - Bosna-Hersek - Avusturya

21:45 - Norveç - Moldova

21:45 - Arnavutluk - Letonya 9 Ekim 2025 19:00 - Finlandiya - Litvanya

21:45 - Malta - Hollanda

21:45 - Çekya - Hırvatistan

21:45 - Avusturya - San Marino

21:45 - İskoçya - Yunanistan

21:45 - Faroe Adaları - Karadağ

21:45 - Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek

21:45 - Beyaz Rusya - Danimarka 10 Ekim 2025 17:00 - Kazakistan - Lihtenştayn

21:45 - Belçika - Kuzey Makedonya

21:45 - İzlanda - Ukrayna

21:45 - Fransa - Azerbaycan

21:45 - Almanya - Lüksemburg

21:45 - İsveç - İsviçre

21:45 - Kuzey İrlanda - Slovakya

21:45 - Kosova - Slovenya 11 Ekim 2025 16:00 - Letonya - Andorra

19:00 - Macaristan - Ermenistan

19:00 - Norveç - İsrail

21:45 - Bulgaristan - Türkiye

21:45 - Estonya - İtalya

21:45 - Portekiz - İrlanda

21:45 - Sırbistan - Arnavutluk

21:45 - İspanya - Gürcistan 12 Ekim 2025 16:00 - San Marino - Güney Kıbrıs

19:00 - İskoçya - Beyaz Rusya

19:00 - Hollanda - Finlandiya

19:00 - Faroe Adaları - Çekya

21:45 - Danimarka - Yunanistan

21:45 - Hırvatistan - Cebelitarık

21:45 - Romanya - Avusturya

21:45 - Litvanya - Polonya 13 Ekim 2025 21:45 - Kuzey Makedonya - Kazakistan

21:45 - Kuzey İrlanda - Almanya

21:45 - Slovenya - İsviçre

21:45 - Ukrayna - Azerbaycan

21:45 - İsveç - Kosova

21:45 - Galler - Belçika

21:45 - Slovakya - Lüksemburg

21:45 - İzlanda - Fransa 14 Ekim 2025 19:00 - Estonya - Moldova

21:45 - İtalya - İsrail

21:45 - Portekiz - Macaristan

21:45 - Andorra - Sırbistan

21:45 - İspanya - Bulgaristan

21:45 - Türkiye - Gürcistan

21:45 - Letonya - İngiltere

21:45 - İrlanda - Ermenistan 13 Kasım 2025 20:00 - Norveç - Estonya

20:00 - Ermenistan - Macaristan

20:00 - Azerbaycan - İzlanda

22:45 - İngiltere - Sırbistan

22:45 - Moldova - İtalya

22:45 - İrlanda - Portekiz

22:45 - Fransa - Ukrayna

22:45 - Andorra - Arnavutluk 14 Kasım 2025 20:00 - Finlandiya - Malta

22:45 - Hırvatistan - Faroe Adaları

22:45 - Slovakya - Kuzey İrlanda

22:45 - Lüksemburg - Almanya

22:45 - Cebelitarık - Karadağ

22:45 - Polonya - Hollanda 15 Kasım 2025 17:00 - Kazakistan - Belçika

20:00 - Türkiye - Bulgaristan

20:00 - Lihtenştayn - Galler

20:00 - Gürcistan - İspanya

20:00 - Güney Kıbrıs - Avusturya

22:45 - Bosna-Hersek - Romanya

22:45 - Danimarka - Beyaz Rusya

22:45 - Slovenya - Kosova

22:45 - Yunanistan - İskoçya

22:45 - İsviçre - İsveç 16 Kasım 2025 17:00 - Macaristan - İrlanda

17:00 - Portekiz - Ermenistan

20:00 - Ukrayna - İzlanda

20:00 - Azerbaycan - Fransa

20:00 - Sırbistan - Letonya

20:00 - Arnavutluk - İngiltere

22:45 - İtalya - Norveç

22:45 - İsrail - Moldova 17 Kasım 2025 22:45 - Malta - Polonya

22:45 - Çekya - Cebelitarık

22:45 - Hollanda - Litvanya

22:45 - Almanya - Slovakya

22:45 - Kuzey İrlanda - Lüksemburg

22:45 - Karadağ - Hırvatistan 18 Kasım 2025 22:45 - Romanya - San Marino

22:45 - Beyaz Rusya - Yunanistan

22:45 - Bulgaristan - Gürcistan

22:45 - İspanya - Türkiye

22:45 - İsveç - Slovenya

22:45 - Galler - Kuzey Makedonya

22:45 - Kosova - İsviçre

22:45 - Belçika - Lihtenştayn

22:45 - Avusturya - Bosna-Hersek

22:45 - İskoçya - Danimarka İlgili Haber Milli takım maçı ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçları

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan