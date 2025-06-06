Milli takım maçı ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçları

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ile karşı karşıya geliyor. Milli takımın hazırlık maçının tarihi ise merak konusu oldu.

Ay-yıldızlı ekibimiz 2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlık sürecine başladı. Gözler, Türkiye’nin oynayacağı ABD ve Meksika maçlarına çevrildi. Teknik direktör ve kadro yapılanmasıyla dikkat çeken A Milli Takım, turnuva öncesi gücünü ve form durumunu test edecek.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası hazırlık süreci kapsamında Türkiye ile ABD arasında oynanacak hazırlık maçı 7 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Maç, ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek ve FIFA tarafından belirlenen uluslararası maç takvimi içerisinde yer alacak. Heyecanla beklenen bu karşılaşma, hem teknik ekip için bir prova hem de genç yıldızların kendilerini gösterme fırsatı olarak görülüyor.

Millilerimiz, ikinci hazırlık maçında ise 10 Haziran Salı günü Meksika karşısına çıkacak. Bu zorlu mücadele, Türkiye saati ile 03.30’da başlayacak. Türkiye’nin Dünya Kupası yolculuğunda kritik hazırlık süreci bu iki maçla şekillenecek.

ABD - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde ilk sınavını Amerika Birleşik Devletleri karşısında verecek. Amerika’nın ev sahipliği yaptığı bu karşılaşma, 7 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 22.40’ta başlayacak.

Maçın oynanacağı stadyum ve şehir olarak öne çıkan yer ise ABD’nin kuzeydoğusunda yer alıyor. Türkiye için bu karşılaşma, fiziksel kondisyonun ve oyun planlarının test edilmesi açısından büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE - MEKSİKA MAÇI NEREDE YAPILACAK?

2026 Dünya Kupası hazırlık takvimi doğrultusunda düzenlenecek ikinci karşılaşma ise Türkiye ile Meksika arasında oynanacak. Bu mücadele, Amerika’nın Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Chapel Hill kentinde gerçekleştirilecek.

10 Haziran Salı günü oynanacak olan maç, Türkiye saati ile 03.30’da başlayacak. Bu saat farkı sebebiyle maç gece oynanacak olsa da Türk futbolseverler için heyecan dorukta olacak.

TÜRKİYE’NİN AVRUPA ELEME GRUBUNDAKİ RAKİPLERİ KİM?

2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye, Avrupa elemeleri kapsamında E Grubu’nda mücadele edecek. Bu grupta yer alacak rakipler arasında dikkat çeken takımlar bulunuyor. Milli Takım’ın muhtemel rakipleri arasında İspanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Hollanda gibi güçlü futbol ülkeleri yer alıyor.