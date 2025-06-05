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Türkiye - ABD canlı yayın kanalı belli oldu! Milli maç ne zaman, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye - ABD canlı yayın kanalı belli oldu! Milli maç ne zaman, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11&#039;de mi?
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2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi hazırlıklarına hız veren A Milli Futbol Takımı, iki önemli özel maçla futbolseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Vincenzo Montella yönetiminde yeni bir yapılanma sürecine giren ay-yıldızlı ekip, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek karşılaşmalara çıkacak. Milli maç ne zaman, hangi kanalda, Arda Güler kadroda mı, Türkiye - ABD maçı nerede oynanacak merak ediliyor.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecini iki özel karşılaşmayla sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - ABD hazırlık maçı 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak. Milli maç saat 22.40’ta başlayacak. Karşılaşma ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. 

Türkiye - ABD canlı yayın kanalı belli oldu! Milli maç ne zaman, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? - 1. Resim

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye - ABD milli maçı Exxen kanalı üzerinden Cumartesi akşamı saat 22.40'ta canlı yayınlanacak. Milli maç Exxen üzerinden şifreli bir şekilde izlenebilecek.

Türkiye - ABD canlı yayın kanalı belli oldu! Milli maç ne zaman, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? - 2. Resim

TÜRKİYE - ABD MAÇINDA ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid forması giyen ve son dönemde performansıyla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, futbolseverlerin kadroda olup olmadığını merak ettiği isimlerin başında geliyor. 

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın sakatlık, yorgunluk ve rotasyon planları doğrultusunda bazı yıldız oyuncuları bu süreçte dinlendirmesi muhtemel görünüyor. Arda’nın durumu netlik kazandığında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.

Türkiye - ABD canlı yayın kanalı belli oldu! Milli maç ne zaman, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? - 3. Resim

TÜRKİYE - MEKSİKA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım ABD maçının ardından bir diğer zorlu karşılaşmaya çıkacak. Türkiye - Meksika maçı 10 Haziran 2025 Salı günü oynanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 03.30’da başlayacak.

Karşılaşma ABD'nin ardından Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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