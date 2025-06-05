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İspanya - Fransa maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte saat ve kanal bilgisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İspanya - Fransa maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte saat ve kanal bilgisi
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UEFA Uluslar Ligi’nde yarı final heyecanı futbolseverlerle bir araya geliyor. Finale adım adım ilerlenirken kritik karşılaşmalardan biri olan İspanya - Fransa maçının hangi kanalda yayınlanacağı mücadele öncesi merak uyandırdı.

UEFA Uluslar Ligi’nde yarı final heyecanı devam ederken, gözler İspanya - Fransa maçına çevrildi. Turnuvanın en kritik karşılaşması gözülüyle bakılan bu eşleşme milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek.

İspanya - Fransa maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte saat ve kanal bilgisi - 1. Resim

İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya - Fransa maçı ne zaman ve saat kaçta sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İspanya ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi Yarı Final maçı, 5 Haziran 2025 Perşembe günü saat 22:00’de (Türkiye saati) başlayacak.

Maç, Almanya’nın Stuttgart şehrinde bulunan MHPArena Stadyumu’nda gerçekleşecek. Türkiye’deki futbolseverler bu akşam oynanacak karşılamayı keyifle izleyebilecek.

İspanya - Fransa maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte saat ve kanal bilgisi - 2. Resim

İSPANYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye saatiyle bu akşam oynanacak İspanya - Fransa maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca maç, S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı yayınla da izlenebilecek.

Avrupanın dev futbol ülkeleri arasında oynanacak bu mücadelede hangi takımın kazanacağı merakla beklenmeye başlandı. 

İspanya - Fransa maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte saat ve kanal bilgisi - 3. Resim

İSPANYA - FRANSA MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

İspanya - Fransa karşılaşmasını Michael Oliver yönetecek. Yardımcı hakemler Stuart Burt ve James Mainwaring, dördüncü hakem ise Andrew Madley olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Jarred Gillett üstlenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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