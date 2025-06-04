Almanya – Portekiz maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya, UEFA Uluslar Ligi yarı final karşılaşmasında Portekiz ile mücadele edecek. Münih kentindeki Allianz Arena’da oynanacak zorlu karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

UEFA Ulusla Ligi'nde yarı final maçı için nefesler tutuldu. Julian Nagelsmann idaresindeki Almanya, Roberto Martinez'in ekibi Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

ALMANYA – PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Almanya – Portekiz maçınında kim galip gelirse, İspanya ile Fransa arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin kazananı ile finalde karşılaşacak. Diğer yarı final mücadelesi 7 Haziran’da Stuttgart Arena’da oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak.

Almanya – Portekiz maçı, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetiminde olacak.

ALMANYA – PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ise şu şekildedir:

Almanya: Ter Stegen, Kimmich, Tah, Koch, Raum, Gross, Goretzka, Adeyemi, Wirtz, Sane, Füllkrug

Portekiz: Costa, Dalot, Dias, İnacio, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo

Yarı finalde elenen ekipler ise 8 Haziran 16.00’da üçüncülük maçına çıkacak. Final karşılaşması ise yine 8 Haziran’da saat 22.00’de gerçeleşecek. Daha önce düzenlenen Uluslar Ligi finallerinde şampiyonluk yaşayan ülkeler Portekiz, Fransa ve İspanya olmuştu.