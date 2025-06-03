Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman? Kupa maçı için heyecan dorukta!

Fenerbahçe ile Benfica, 2025 yaz kampı kapsamında Eusebio Cup’ta karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler Portekiz’de sezon öncesi ilk ciddi sınavını verecek. Maç tarihi ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, hazırlık kampı için temmuz ayında Portekiz’e gidiyor. 2025-2026 sezonuna Benfica karşısında Eusebio Cup maçıyla merhaba diyecek olan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayla Portekiz kampını noktalayacak. Taraftarlar ise “Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına cevap arıyor.

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak olan Eusebio Cup maçı, Temmuz ayının son haftasında gerçekleşecek. Karşılaşmanın net tarihi ve başlama saati henüz resmi olarak açıklanmadı ancak maçın Portekiz kampının sonuna denk getirileceği belirtiliyor. Fenerbahçe’nin kampı temmuz ortasında başlayacak ve bu karşılaşmayla sona erecek.

CNN Portekiz’in haberine göre mücadele, Benfica’nın efsane stadyumu olan Estadio da Luz’da oynanacak. Her iki kulüp için de prestij taşıyan bu kupa mücadelesi, sezon öncesi ciddi bir test niteliği taşıyacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe-Benfica maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu karşılaşmanın da S Sport, TRT Spor veya FB TV ekranlarından canlı olarak yayımlanması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekibin yaz kampındaki hazırlık maçları genellikle bu üç kanaldan biri üzerinden taraftarla buluşuyor. Yayıncı kanalın netleşmesiyle birlikte, maç saati ve diğer detaylar da kamuoyuna duyurulacak.