Basketbol yarı final maçları ne zaman? Basketbol Süper Lig playoff yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2024-25 sezonunda şampiyonluk yarışında sona yaklaşılıyor. Play-off çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasıyla birlikte yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Son dörtte yer alan Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes, final yolunda karşı karşıya gelecek. Basketbol yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor.

BASKETBOL YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2024-25 sezonu play-off heyecanı tüm hızıyla sürerken, yarı final aşamasının tarihleri de netleşmeye başladı. Çeyrek final serilerinin tamamlanmasının ardından gözler, şampiyonluk yolunda son dört takımın karşılaşmalarına çevrildi.

Sezonu lider bitiren Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji arasındaki yarı final serisinin ilk maçı 5 Haziran 2025 Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmada ev sahibi olacak.

Diğer yarı final eşleşmesi olan Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes serisinin ise önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Her iki seride de üç galibiyet alan takım final biletini alacak.

BASKETBOL SÜPER LİG YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

2024-25 Asım Pars sezonunda normal sezonun ardından başlayan play-off maratonunda çeyrek final karşılaşmaları geride kaldı ve yarı finalde mücadele edecek takımlar netlik kazandı.

Fenerbahçe Beko, zorlu geçen üç maçlık seride Türk Telekom’u 2-1 geçerek adını yarı finale yazdırdı. Rakibi ise TOFAŞ’ı eleyerek yarı finale çıkan Bahçeşehir Koleji oldu. Beşiktaş Fibabanka ise ezeli rakibi Galatasaray’ı iki maçta da mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Siyah-beyazlı ekibin yarı finaldeki rakibi, Mersin’i 2-0 ile geçen Anadolu Efes oldu. Böylece Fenerbahçe - Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş - Anadolu Efes eşleşmeleri oluştu.

BÜYÜK FİNALE DOĞRU ADIM ADIM

Basketbol Süper Ligi’nde sezonun en heyecanlı dönemine girilirken, dört güçlü takım büyük finale adım adım ilerliyor. Avrupa’da zafere ulaşan Fenerbahçe Beko, iç sahadaki güçlü performansını sürdürüyor. Karşısında ise çeyrek finalde seriyi çevirmeyi başaran dirençli bir Bahçeşehir Koleji var.

Diğer tarafta Beşiktaş, Galatasaray’a karşı elde ettiği net galibiyetlerle moral buldu. Karşılarında ise yılların tecrübesi ve istikrarıyla öne çıkan Anadolu Efes bulunuyor. Her iki eşleşme de kıyasıya mücadelelere sahne olacak.