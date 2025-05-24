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Galatasaray - Büyükçekmece basketbol maçını kim kazandı? James Palmer son çeyrekte kendini gösterdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray - Büyükçekmece basketbol maçını kim kazandı? James Palmer son çeyrekte kendini gösterdi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Basketbol Süper Ligi heyecanı son sürat devam ediyor. Galatasaray, , 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 15:30'da Büyükçekmece ile kozlarını paylaştı. Galatasaray sahadan 94-90 galibiyetle ayrılmayı başardı.

Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonda yedinci sırada olan Galatasaray, Play-in mücadelesinde sekizinci sıradaki Onvo Büyükçekmece’yi ağırladı. 

Galatasaray – Büyükçekmece maçı, Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlandı. 

Galatasaray - Büyükçekmece basketbol maçını kim kazandı? James Palmer son çeyrekte kendini gösterdi - 1. Resim

GALATASARAY - BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL MAÇINI KİM KAZANDI? 

Galatasaray 94-90 skorla karşılaşmayı kazandı. Böylelikle play-off biletini cebine koydu. Karşılaşmanın son saniyeyelerine kadar büyük bir çekişmeye sahne basketbol maçında James Palmer, kritik anlarda ön plana çıkan bir isim oldu. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşımasında rolü büyüktür.

Galatasaray rakibini öğrenmek için Beşiktaş – Anadolu Efes maçından çıkacak sonucu beklemesi gerekiyor. 

Galatasaray - Büyükçekmece basketbol maçını kim kazandı? James Palmer son çeyrekte kendini gösterdi - 2. Resim

GALATASARAY - BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL MAÇ ÖZETİ

Galatasaray’da James Palmer 23 sayı - 5 ribaund ile takımının en skorer ismi oldu. Will Cummings de 20 sayı - 4 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

Tyron Wallace kenardan gelerek 16 sayı üretirken Ebuka Izundu da 13 sayı – 18 ribaund ile önemli bir başarı ortaya koydu.

Onvo Büyükçekmece’de ise 23 sayı – 12 asist ile double-double yapan Markel Starks’ın yoğun çabaları mağlubiyeti engellemek için yeterli değildi. 

İşte Galatasaray Büykçekmece maç özeti...

İlk çeyrek sonucu: 15-23
İkinci çeyrek sonucu: 41-41
Üçüncü çeyrek sonucu: 63-66
Dördüncü çeyrek sonucu: 94-90

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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