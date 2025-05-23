Euroleague finali ne zaman? Fenerbahçe basketbol final maçı için geri sayım başladı!

Türk basketbolunun gururu Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın zirvesine bir adım daha yaklaştı. Turkish Airlines EuroLeague 2024-2025 sezonunda Final Four heyecanı tüm hızıyla sürerken, temsilcimiz Fenerbahçe Beko yarı finalde karşılaştığı Panathinaikos Aktor'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler şimdi gözünü dev finale çevirdi. Euroleague finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları gündeme getirildi.

EUROLEAGUE FİNALİ NE ZAMAN?

Turkish Airlines EuroLeague 2024-2025 sezonunun büyük finali için geri sayım başladı. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan Euroleague finali 25 Mayıs Pazar günü oynanacak dev karşılaşma ile belli olacak.

Basketbolseverlerin merakla beklediği büyük final, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena’da gerçekleşecek. Fenerbahçe Beko’nun finaldeki rakibi ise Olympiakos ile Monaco arasında oynanacak yarı final mücadelesinin sonucuna göre netlik kazanacak.

FENERBAHÇE BEKO FİNALDE Mİ?

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de finale yükseldi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Final Four yarı final mücadelesinde Yunan ekibi Panathinaikos Aktor’u 82-76 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Etihad Arena’da oynanan karşılaşmayı Başkan Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve kulüp yöneticileri de takip etti. 2017’de kazandığı EuroLeague şampiyonluğunu bir kez daha tekrarlamak isteyen Fenerbahçe, 25 Mayıs’taki finalde bir kez daha tarih yazmanın peşinde olacak.

FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS MAÇINDA GALİP GELDİ

Fenerbahçe Beko, Final Four yarı finalinde karşı karşıya geldiği Panathinaikos Aktor’u etkili bir performansla mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan temsilcimiz, ilk çeyreği 22-14 önde tamamladı.

İkinci periyotta rakibin baskısını kırmayı başaran sarı-lacivertliler, devreye 38-33’lük üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte McCollum ve Melli’nin sayılarıyla üstünlüğü elinde tutan Fenerbahçe bu bölümü de 55-48 önde kapattı. Dördüncü çeyrekte ise skor farkını yeniden çift hanelere taşıyan takımımız, son dakikalarda hata yapmadan oynayarak parkeden 82-76 galip ayrıldı.

Maçın öne çıkan oyuncularından Hall 18 sayıyla en skorer isim olurken, Biberovic 15 ve McCollum 13 sayılık katkı sağladı.