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Fenerbahçe Beko finalde! Panathinaikos'u devirdi, gözler şampiyonluk maçında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Beko finalde! Panathinaikos&#039;u devirdi, gözler şampiyonluk maçında
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup etti ve EuroLeague finaline yükseldi. Temsilcimiz, finalde Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmaya boyalı alanda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 13-5 önde geçti. Savunmada oldukça etkili olan sarı-lacivertliler, çeyreğin sonunda farkı çift hanelere yükseltti: 22-12. Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-13 üstün kapattı.

Fenerbahçe Beko finalde! Panathinaikos'u devirdi, gözler şampiyonluk maçında - 1. Resim

İkinci çeyreği Hayes-Davis ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada 12 sayılık üstünlük yakaladı: 31-18. Hücumda temposu düşen Fenerbahçe Beko karşısında içeriden sayılar üreten Panathinaikos AKTOR, farkı 18. dakikada tek hanelere (35-27) çekti.

Devrenin son sayısını Panathinaikos AKTOR adına Nunn atarken, son 4 dakika çok kötü hücum eden Fenerbahçe Beko buna karşın soyunma odasına 38-33 önde gitti.

Fenerbahçe Beko finalde! Panathinaikos'u devirdi, gözler şampiyonluk maçında - 2. Resim

Üçüncü çeyreğin başında her iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Nunn'ın basketlerine Melli'yle cevap veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 42-37 üstün tamamladı.

McCollum ile hücumda yeniden canlanan sarı-lacivertliler, 29. dakikada farkı 8'e (53-45) çıkarttı. Fenerbahçe Beko, son periyoda 55-48 önde girdi.

Fenerbahçe Beko finalde! Panathinaikos'u devirdi, gözler şampiyonluk maçında - 3. Resim

Final periyoduna Melli'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı bir kez daha çift hanelere çıkarmayı başardı: 59-48. Yunan ekibi, Cedi Osman'ın hücumdaki skorer oyunuyla farkı 34. dakikada 5'e (61-56) indirdi.

Fenerbahçe Beko, Hall ile farkı açmaya çalışırken, Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın hücum performansıyla bitime 3 dakika kala farkı 5'e düşürdü: 67-62. Son bölümde Hall ile kontrolü ele alan Fenerbahçe Beko, müsabakayı 82-76 kazanarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko finalde! Panathinaikos'u devirdi, gözler şampiyonluk maçında - 4. Resim

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 22-14 Panathinaikos AKTOR

2. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 38-33 Panathinaikos AKTOR

3. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 55-48 Panathinaikos AKTOR

4. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 82-76 Panathinaikos AKTOR

Fenerbahçe Beko finalde! Panathinaikos'u devirdi, gözler şampiyonluk maçında - 3. Resim

EUROLEAGUE FİNALİ NE ZAMAN?

Sezonun şampiyonunu belirleyecek EuroLeague finali 25 Mayıs Pazar günü oynanacak. Fenerbahçe Beko'nun rakibi, Olympiakos ile Monaco arasındaki karşılaşmanın ardından belli olacak.

Fenerbahçe Beko finalde! Panathinaikos'u devirdi, gözler şampiyonluk maçında - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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