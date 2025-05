Euroleague Final Four tek maç mı? THY Euroleague Final Four formatı merak konusu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2025 18:20 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 18:20 - Güncelleme:

Basketbol tutkunlarının her sezon dört gözle beklediği EuroLeague Final Four heyecanı yeniden başlıyor. Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonlarından biri olan THY EuroLeague'in bu kritik aşamasında formatın nasıl işlediği, sporseverler tarafından merakla araştırılıyor.Euroleague Final Four tek maç mı sorusu, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Beko’nun da yer aldığı mücadele ise başladı!

EUROLEAGUE FINAL FOUR TEK MAÇ MI? EuroLeague Final Four aşaması, genel kanının aksine bir seri değil. EuroLeague Final Four tek maç usulüyle oynanan belirli karşılaşmalardan oluşan kısa ama son derece yoğun bir turnuva formatına sahiptir. Bu etap yalnızca dört takımın katıldığı, üç büyük maçın oynandığı özel bir final organizasyonu oluyor. EuroLeague Final Four her maçın ayrı bir kader taşıdığı ve geri dönüş şansı tanımayan tek maçlı eleme sistemine dayanıyor. Yarı final, üçüncülük ve final maçları olmak üzere toplamda üç karşılaşmanın yer aldığı Final Four sürecinde her maç kazananı belirler ve yoluna devam eder. Yarı finallerde galip gelen takımlar finale yükselirken, kaybeden ekipler ise turnuvanın üçüncüsü olmak için sahaya çıkar. EUROLEAGUE FINAL FOUR FORMATI NASIL? Turnuva formatı, sezon boyunca gösterilen performansın ardından gelen en iyi dört takımın yer aldığı bir eleme aşamasıdır. Bu dört takım, playoff turunu başarıyla geçtikten sonra Final Four sahnesine çıkar. Final Four’un ilk gününde iki yarı final maçı oynanır. Eşleşmeler, playoff sonuçlarına göre belirlenir. İlgili Haber Olympiakos - Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? Euroleague Final Four Yarı Final canlı yayın bu akşam! Bu mücadelelerde kazanan takımlar finale adını yazdırırken, kaybeden takımlar için ise bir gün sonra üçüncülük şansı doğar. Her iki yarı final maçı da tek maç üzerinden oynanır, yani kazanan taraf o maç sonunda belirlenir. Yarı finalde elenen iki takım, Final Four'un ikinci gününde üçüncülük maçı için yeniden sahaya çıkar. Turnuvanın en kritik ve en çok beklenen karşılaşması olan final, ikinci günün son maçı olur. Yarı finalden galibiyetle çıkan iki ekip bu mücadelede EuroLeague kupasını kazanmak için mücadele eder. FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ PANATHINAIKOS Bu yıl Final Four heyecanında Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Panathinaikos ile kritik bir yarı final mücadelesine çıktı. Sarı-lacivertliler, bu zorlu karşılaşmayı kazanarak adını finale yazdırmayı hedefliyor. Başarılı bir sezon geçiren temsilcimiz, bu maçtan galip ayrılması halinde tarih yazma fırsatını yakalayacak. İlgili Haber EuroLeague Final Four yarı final maçı: Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan