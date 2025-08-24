Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 4. hafta maç programı belli oldu

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 4. hafta maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig&#039;in 4. hafta maç programı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 4. haftanın maç programını yayınladı. Gözler ise Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Peki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte önümüzdeki haftanın maç programı ve detaylar...

TFF Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maç programı da açıklandı. Futbolseverler Galatasaray - Rizespor maçını merak ediyor. Peki 4. hafta maç programında kim kimle oynayacak, Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar... 

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakası 30 Ağustos cumartesi günü saat 21:30'da oynanacak. 

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 4. hafta maç programı belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak. 

Süper Lig'in 4. hafta maç programı şu şekilde; 

29 Ağustos 2025 Cuma

21.30 Göztepe-Konyaspor

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Kayserispor

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK

21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor

31 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

19.00 Başakşehir-Eyüpspor

21.30 Trabzonspor-Samsunspor

21.30 Alanyaspor-Beşiktaş

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Buse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sezon sunucusu merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Philip Clarke kimdir? Evre Başak Okumuş'un eşi Philip Clarke gündeme geldi - HaberlerPhilip Clarke kimdir? Evre Başak Okumuş'un eşi Philip Clarke gündeme geldiBuse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sezon sunucusu merak ediliyor - HaberlerBuse Varol kimdir? Gelin Evi yeni sezon sunucusu merak ediliyorHande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü oyuncudan sürpriz hareket - HaberlerHande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı?Halit Yukay'ın cenaze töreni ne zaman? - HaberlerHalit Yukay'ın cenaze töreni ne zaman?Samsunspor - Kasımpaşa maçı neden yok? TFF sebebini açıkladı, maç tarihi merak ediliyor - HaberlerSamsunspor - Kasımpaşa maçı neden yok? TFF sebebini açıkladı, maç tarihi merak ediliyorEvre Başak Clarke öldü mü? Ailesi duyurdu - HaberlerEvre Başak Clarke hayatını kaybetti!
Sonraki Haber Yükleniyor...