Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 4. hafta maç programı belli oldu

TFF Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maç programı da açıklandı. Futbolseverler Galatasaray - Rizespor maçını merak ediyor. Peki 4. hafta maç programında kim kimle oynayacak, Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakası 30 Ağustos cumartesi günü saat 21:30'da oynanacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Süper Lig'in 4. hafta maç programı şu şekilde;

29 Ağustos 2025 Cuma

21.30 Göztepe-Konyaspor

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Kayserispor

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK

21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor

31 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

19.00 Başakşehir-Eyüpspor

21.30 Trabzonspor-Samsunspor

21.30 Alanyaspor-Beşiktaş