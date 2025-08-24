Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'in 4. hafta maç programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 4. haftanın maç programını yayınladı. Gözler ise Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Peki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte önümüzdeki haftanın maç programı ve detaylar...
GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakası 30 Ağustos cumartesi günü saat 21:30'da oynanacak.
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
Süper Lig'in 4. hafta maç programı şu şekilde;
29 Ağustos 2025 Cuma
21.30 Göztepe-Konyaspor
30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kocaelispor-Kayserispor
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK
21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor
31 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19.00 Başakşehir-Eyüpspor
21.30 Trabzonspor-Samsunspor
21.30 Alanyaspor-Beşiktaş