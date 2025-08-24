Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan ayrıldı mı, Kayseri maçında neden yok? Resmi açıklama geldi

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan ayrıldı mı, Kayseri maçında neden yok? Resmi açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılıların başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Yıldız futbolcunun Kayserispor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Peki Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında var mı, muhtemel 11'ler dikkat çekti. Galatasaray'ın Kayseri kadrosunu gören taraftar büyük bir şok yaşadı, resmi açıklama da var işte son gelişmeler...

Suudi Arabistan’ın NEOM FC takımı Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a kancayı taktı. Peş peşe gelen teklifler sonrası aklı çelinen Barış da gitmek istiyor. Son gelişmelerin ardından taraftar Kayseri maçında Barış Alper'in olup olmayacağını merak etti. Okan Buruk ise Barış Alper’i Kayseri maçının kafilesine almadı. Peki son durum ne? İşte detaylar... 

BARIŞ ALPER YILMAZ, KAYSERİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın kamp kadrosunda Barış Alper Yılmaz yer almadı. Transfer gündeminde Suudi Arabistan kulübü Neom SC ile adı geçen oyuncu, Kayseri maçında forma giymeyecek. 

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?

Barış Alper Yılmaz, şuan için resmi olarak Galatasaray'dan ayrılmadı. Transfer görüşmeleri sürüyor, fakat ayrılık yönünde net bir açıklama yapılmadı. 

BARIŞ ALPER, KAYSERİ MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray Kulübü, Abdullah Kavukçu imzalı bir açıklama yapıp Barış Alper Yılmaz’ın Kayseri maçı öncesi kadro dışı bırakılmadığını yaşadığı süreç nedeniyle koruma amaçlı kafileye dahil edilmediğini duyurdu.

GALATASARAY'DA ŞİMDİ NE OLACAK? 

Barış Alper Yılmaz’ın durumu büyük merak konusu! Kalsa eski havası olmayacak, gitse yokluğu nasıl doldurulacak. Yönetim ve teknik ekip yıldız oyuncunun tavrı sebebiyle zorda duruma düştü

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Jung, Ackah, Mane, Mendes, Cardoso, Opoku

Galatasaray: Günay Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lucas Torreira, Kaan ( Berkan), Yunus, Sara, Sane, Osimhen

