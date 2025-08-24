Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, nereden izlenir, ilk 11'ler belli oldu mu?

Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, nereden izlenir, ilk 11'ler belli oldu mu?

- Güncelleme:
Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, nereden izlenir, ilk 11&#039;ler belli oldu mu?
Ma Peki Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? Galatasaray'ın son dakika değişikliği ne oldu? İşte detaylar...

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile 59. kez karşılaşacak. Dev mücadele öncesi heyecan dorukta, futbolseverler maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Detaylar ise belli oldu. İşte Kayseri - Galatasaray maçına doğru dikkat çeken gelişmeler... 

Kayserispor - Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu, hangi kanalda, şifreli mi? - 1. Resim

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi, hakem Alper Akarsu yönetecek. 

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Maç beIN Sports 1'den canlı olarak yayımlanacak.

Kayserispor - Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu, hangi kanalda, şifreli mi? - 2. Resim

KAYSERİ - GALATASARAY KARŞILAŞMALARI

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 58 müsabakada Galatasaray 36, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 130 golüne, Kayseri temsilcisi 46 golle cevap verebildi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı. İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı, 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 58 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

KAYSERİSPOR

TEKNİK DİREKTÖR: Markus Gisdol

MEHTEMEL 11'LER: Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Jung, Ackah, Mane, Mendes, Cardoso, Opoku

Kayserispor - Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu, hangi kanalda, şifreli mi? - 3. Resim

GALATASARAY

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Burak

MUHTEMEL 11'LER: Günay Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lucas Torreira, Kaan ( Berkan), Yunus, Sara, Sane, Osimhen

EKSİKLER

SAKAT: Lemina
Barış Alper Yılmaz

 

 

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

