Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, nereden izlenir, ilk 11'ler belli oldu mu?
Ma Peki Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? Galatasaray'ın son dakika değişikliği ne oldu? İşte detaylar...
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile 59. kez karşılaşacak. Dev mücadele öncesi heyecan dorukta, futbolseverler maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Detaylar ise belli oldu. İşte Kayseri - Galatasaray maçına doğru dikkat çeken gelişmeler...
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi, hakem Alper Akarsu yönetecek.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Maç beIN Sports 1'den canlı olarak yayımlanacak.
KAYSERİ - GALATASARAY KARŞILAŞMALARI
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 58 müsabakada Galatasaray 36, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 130 golüne, Kayseri temsilcisi 46 golle cevap verebildi.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı. İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.
Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.
Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı, 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 58 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
KAYSERİSPOR
TEKNİK DİREKTÖR: Markus Gisdol
MEHTEMEL 11'LER: Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Jung, Ackah, Mane, Mendes, Cardoso, Opoku
GALATASARAY
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Burak
MUHTEMEL 11'LER: Günay Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lucas Torreira, Kaan ( Berkan), Yunus, Sara, Sane, Osimhen
EKSİKLER
SAKAT: Lemina
Barış Alper Yılmaz