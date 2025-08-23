Muhtemel 11 açıklandı! Kayserispor-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Kayserispor-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak soruları cevap buldu. Ligin ilk iki haftasında üst üste galibiyetler alarak 6 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Kayserispor ise ligin açılış haftası maçı ertelendiği için şu an 1 puanla 9. sırada yer alıyor.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor, evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligin ilk iki haftasında rakiplerini farklı skorlarla mağlup eden Galatasaray, deplasmanda da galibiyet arayacak.

Kayserispor-Galatasaray maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 21:30’da beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Kayserispor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Süper Lig heyecanı naklen ekranlarda olacak.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Kayserispor-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanmayacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen izleyicilerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Jung, Ackah, Mendes, Mane, Cardoso, Opoku

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen, Icardi