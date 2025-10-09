Ioannis Sfairopoulos ile yollarına ayıran Kızılyıldız'da takımın başına ise eski Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic’in geleceği ileri sürülüyor.
Fenerbahçe maçı öncesi kriz: Görevine son verildi
Euroleague'in üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak Kızıl Yıldız'da Yunan Başantrenör Ioannis Sfairopoulos'un görevine son verildi. Fenerbahçe deplasmanında takımın başında yardımcı antrenör Tomislav Tomovic'in olması bekleniyor.
YOLLAR RESMEN AYRILDI
YARDIMCI ANTRENÖR ÇIKACAK
10 Ekim Cuma günü (yarın) Ülker Arena’da Fenerbahçe karşısına çıkacak Sırp ekibinde, takımın başında yardımcı antrenör Tomislav Tomovic olacak.
İSTANBUL'A 6 EKSİKLE GELDİLER
Olimpia Milano ve Bayern Münih maçında alınan yenilgiler sonrasında ABA Lig’de de Zadar’a karşı evinde kaybeden Kızıl Yıldız, İstanbul'a 6 eksikle geldi.
SASA OBRADOVİC İDDİASI
