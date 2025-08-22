Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'nin efsane isminden Galatasaray için flaş Şampiyonlar Ligi tahmini

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için flaş Şampiyonlar Ligi tahmini geldi. Dilmen, son 16 şansını değerlendirdi.

Süper Lig'de yeni sezona iki de iki yaparak 6 puan toplayan şampiyon Galatasaray, Avrupa'da da bu sene zirveyi hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak sarı-kırmızılı takımla ilgili Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı tahminde bulundu.

Galatasaray'ın son 16'ya kalabilmek için 8 zorlu maçta galibiyet elde etmesi gerekiyor. HT Spor YouTube kanalında sarı-kırmızılıların son 16 şansını değerlendiren Dilmen, Galatasaray'ın geçen yılki kadrosuna dikkat çekti. 

Dilmen, "Galatasaray geçen yıl Avrupa Ligi'nde iddia ediyorum Lemina-Torreira-Sara, yani sezon sonundaki 11'iyle olsaydı sahada, Bodo'nun yerine olabilirdi Avrupa'da." ifadelerini kullandı. 

Galatasaray'ın bu sezonki şansını içinse Dilmen, "Ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya girme ihtimalini yüzde 70 görüyorum. Az bir sayı değil yüzde 70" ifadelerini kullandı.

