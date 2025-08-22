Tuncay Maldan kimdir? Barış Alper Yılmaz'ın menajeri merak ediliyor

Türk futbolunun önde gelen menajerlerinden Tuncay Maldan, TM Agency aracılığıyla birçok futbolcunun kariyerini şekillendiriyor. 25 yaşındaki Türk yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın menajerliğiyle öne çıkan Tuncay Maldan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Tuncay Maldan kimdir, hangi futbolcuların menajerliğini yapıyor? Detaylar haberin devamında...

TUNCAY MALDAN KİMDİR?

Uzun yıllardır A ve B liglerinde aktif olarak görev yapan futbolcuların kariyerlerini yönlendiren Maldan, menajerlik tecrübesiyle dikkat çekiyor. Maldan’ın sahibi olduğu TM Agency, 23 Ocak 2024 tarihinden itibaren resmi olarak menajerlik şirketi statüsünde faaliyet gösteriyor. Şirketin portföyünde 45 oyuncu bulunuyor.

TUNCAY MALDAN HANGİ FUTBOLCULARIN MENAJERLİĞİNİ YAPIYOR?

Tuncay Maldan’ın menajerliğini yaptığı futbolcular arasında Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz dikkat çekiyor. Ayrıca Maldan, Fatih Karagümrük’te oynayan Çağtay Kurukalıp ve Sivasspor’un forveti Bekir Turaç Böke gibi isimlerin de menajerliğini sürdürüyor.