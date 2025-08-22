Galatasaray'ın 25 yaşındaki Türk yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. Suudi Arabistan kulübü NEOM, milli futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 35 milyon avroluk bonservis teklif etti. Galatasaray bu teklifi reddederken, Başkan Dursun Özbek ve Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Peki, Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Sarı-kırmızılı taraftarlar ve sporseverler bu sorunun cevabını araştırıyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN BARIŞ ALPER YILMAZ AÇIKLAMASI

NEOM, Barış Alper Yılmaz'a yıllık 10 milyon avro ödemek kaydıyla 4 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Transfer süreciyle ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından yapılan açıklamada, "(Barış Alper Yılmaz) sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumak ve bunun en büyük göstergesi Osimhen'dir" ifadeleri yer aldı.

Özbek'in açıklamaları, Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutmak istediklerini gösterdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Sarı-kırmızılı taraftarlar "Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan ayrılıyor mu?" sorusunun cevabını merak ederken, yıldız futbolcunun menajeri Tuncay Maldan da konuyla ilgili açıklama yaptı. Yazılı beyanda bulunan Maldan, "Barış'a kulüp yönetimi bu yaz için 'Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin' şeklinde söz vermiştir. Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız" dedi.

Maldan'ın ifadelerinden hareketle, Barış Alper Yılmaz'ın NEOM transferine olumlu baktığı tahmin ediliyor.