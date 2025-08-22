Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan ayrılıyor mu?
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan, NEOM, Dursun Özbek, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan 35 milyon avroluk teklif geldi. Sarı-kırmızılı kulüp teklifi reddederken, Başkan Dursun Özbek ve oyuncunun menajeri Tuncay Maldan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Sarı-kırmızılı taraftarlar ve sporseverler merak ediyor.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Türk yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. Suudi Arabistan kulübü NEOM, milli futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 35 milyon avroluk bonservis teklif etti. Galatasaray bu teklifi reddederken, Başkan Dursun Özbek ve Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Peki, Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Sarı-kırmızılı taraftarlar ve sporseverler bu sorunun cevabını araştırıyor.

Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan ayrılıyor mu? - 1. Resim

DURSUN ÖZBEK'TEN BARIŞ ALPER YILMAZ AÇIKLAMASI

NEOM, Barış Alper Yılmaz'a yıllık 10 milyon avro ödemek kaydıyla 4 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Transfer süreciyle ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından yapılan açıklamada, "(Barış Alper Yılmaz) sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumak ve bunun en büyük göstergesi Osimhen'dir" ifadeleri yer aldı.

Özbek'in açıklamaları, Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutmak istediklerini gösterdi.

Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan ayrılıyor mu? - 2. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Sarı-kırmızılı taraftarlar "Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan ayrılıyor mu?" sorusunun cevabını merak ederken, yıldız futbolcunun menajeri Tuncay Maldan da konuyla ilgili açıklama yaptı. Yazılı beyanda bulunan Maldan, "Barış'a kulüp yönetimi bu yaz için 'Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin' şeklinde söz vermiştir. Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız" dedi.

Maldan'ın ifadelerinden hareketle, Barış Alper Yılmaz'ın NEOM transferine olumlu baktığı tahmin ediliyor.

Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan ayrılıyor mu? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'daki otelde korkunç olay! 2 çocuğun cesedi bulundu, baba hastaneye kaldırıldıModern Kadın 11. bölüm ne zaman, sezon finali kaçıncı bölüm? Modern Kadın 2. sezon için tarih bekleniyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
West Ham United - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 belli oldu - HaberlerWest Ham United - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 belli olduModern Kadın 11. bölüm ne zaman, sezon finali kaçıncı bölüm? Modern Kadın 2. sezon için tarih bekleniyor! - HaberlerModern Kadın 11. bölüm ne zaman, sezon finali kaçıncı bölüm? Modern Kadın 2. sezon için tarih bekleniyor!Zeytinli Rock Festivali yasaklandı mı, iptal mi edildi, neden? Festival adresinde değişiklik iddiaları gündemde! - HaberlerZeytinli Rock Festivali yasaklandı mı, iptal mi edildi, neden? Festival adresinde değişiklik iddiaları gündemde!PSG - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri belli oldu - HaberlerPSG - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri belli olduBalıkesir deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Balıkesir deprem risk haritası - HaberlerBalıkesir deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Balıkesir deprem risk haritasıHalit Yukay bulundu mu, Kıvanç Tatlıtuğ neden ifade verdi? Son görüşme detayı dikkat çekti - HaberlerHalit Yukay bulundu mu, Kıvanç Tatlıtuğ neden ifade verdi? Son görüşme detayı dikkat çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...