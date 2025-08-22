Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Başkan Özbek açıkladı: Barış Alper, Galatasaray'a veda mı ediyor?

Başkan Özbek açıkladı: Barış Alper, Galatasaray'a veda mı ediyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başkan Özbek açıkladı: Barış Alper, Galatasaray&#039;a veda mı ediyor?
Spor Haberleri

Suudi Arabistan kulübü NEOM, Barış Alper Yılmaz'a yıllığı 10 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif etti. Galatasaray ise son olarak 35 milyon euroya yükseltilen bonservisi reddetti. Son antrenmana çıkmayan Barış Alper'in transferi için sarı-kırmızılı camianın merakla beklediği soruyu Başkan Dursun Özbek cevapladı.

Sezon biter bitmez Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'yi transfer eden ve kiralık oynayan Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in bonservisini 75 milyon euroya alan Galatasaray'da yeni transferler beklenirken, Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan gelen transfer krize neden oldu. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek açıkladı: Barış Alper, Galatasaray'a veda mı ediyor? - 1. Resim

"TAKIMIN KOMPOZİSYONUNU BOZMAYI UYGUN BULMUYORUM"

Basketbol takımının sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı, "Geçen sene başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene özellikle Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Takımı muhafaza etmek ve eksik bölgemize takviyeler yapmak planlamasıyla yeni sezona girdik. Bunun en büyük göstergesi de Osimhen. Hedefimize göre önce Osimhen'in transferiyle sezona başladık. İkinci olarak Leroy Sane'yi kadromuza kattık. Planlamamız çevresinde nokta transferlerin de peşinde koşuyoruz. Hal böyleyken takımın kompozisyonu kesinlikle bozmayı uygun bulmuyorum. Hedefimiz Avrupa'da iyi bir sezon geçirmek ve taraftarların talebine cevap vermek" dedi.

Dursun Özbek açıkladı: Barış Alper, Galatasaray'a veda mı ediyor? - 2. Resim

"BAŞARILI TAKIMI MIHAFAZA EDECEĞİZ"

Barış Alper'in NEOM'a muhtemel transferiyle ilgili soruyu cevaplayan Dursun Özbek "Sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Başkan olarak Galatasaray'ın başarısına hedeflemiş biriyim. Şurası çok net; Bizim başarı çıtamız Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bunun için bir kadro planlaması yaptık. Bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden birisi Galatasaray'a katkı vermiş oyuncuları sistemin içinde tutmak. Hiçbir zaman hedefimiz yeni bir takım kuralım olmadı. Hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumaktı ve bunun en büyük göstergesi Osimhen'dir. Bunun amacı başta koyduğumuz projeydi. Leroy Sane böyle geldi. Osimhen de bu kadronun olmazsa olmaz parçası olduğu için transfer edildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

