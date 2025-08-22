Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dursun Özbek'ten flaş itiraf! Kaleci transferinde son durum:

Dursun Özbek'ten flaş itiraf! Kaleci transferinde son durum:

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dursun Özbek&#039;ten flaş itiraf! Kaleci transferinde son durum:
Dursun Özbek, Galatasaray, Uğurcan Çakır, Fernando Muslera, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek; Ederson, Yann Sommer, Uğurcan Çakır, Senne Lammens ve Diogo Costa isimlerinin gündeme geldiği kaleci transferi hakkında açıklama yaptı. Özbek, 12+2 olan yabancı sınırıyla ilgili soruyu da cevapladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşen Galatasaray Erkek Basketbol Takımı isim sponsorluğu imza töreninde basın mensuplarının karşısına geçen Dursun Özbek, Uruguaylı yıldız Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasını beklemediğini, bu nedenle kaleci transferi çalışmalarına geç başladıklarını söyledi. 

Dursun Özbek'ten flaş itiraf! Kaleci transferinde son durum: - 1. Resim

"GALATASARAY'A YAKIŞAN BİR KALECİ ALACAĞIZ"

"Kaleci transferi ne durumda?" sorusuna Dursun Özbek, "Gündemimizde, çalışmalarımız devam ediyor. Hesaplamadığımız bir şeydi, bu sene de Muslera ile devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle defalarca konuştumi, kalması için ısrarcı oldum. Haklı sebeplerle, ailesinin Uruguay'da olması nedeniyle gitti. Bu bizi kaleci transferine itti. Diğer noktalara göre daha geç başladık kaleci transferine. Arkadaşlarımız büyük çaba sarf ederek sonuçlandırmak istiyor. Amacımız Galatasaray'a yakışan kaleci transferini yapmak" cevabını verdi.

Dursun Özbek'ten flaş itiraf! Kaleci transferinde son durum: - 2. Resim

"TFF'NİN 14+2'Yİ REDDETMESİNDEN ETKİLENMEYİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), yabancı oyuncu sayısının 14-2 şeklinde değiştirilmesi talebini kabul etmemesi hakkında Galatasaray Başkanı, "Kulüpler Birliği'nde yabancı sınırı artışı için talep oldu. Biz hazırlıklarımızı her 2 cevaba göre de yapmıştık. TFF'nin reddetmesinden etkilenmeyiz. Çalışmalarımız 2 yönlü devam ediyordu. Mevcut şekliyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

