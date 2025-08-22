Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig heyecanına geri sayım başladı
Süper Lig’in üçüncü haftası, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Bu hafta Kayserispor, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Süper Lig heyecanı sürerken futbolseverler Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını merakla araştırmaya başladı.
Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak şimdiden araştırılmaya başlandı.
Sezonun ilk iki haftasında galibiyetle sahadan ayrılan sarı-kırmızılı ekip 6 puanla ligde üst sıralarda yer alıyor. Kayserispor erteleme maçı nedeniyle ligde bir galibiyet, bir beraberlik ile 1 puan topladı ve 9. sırada bulunuyor.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig’in üçüncü haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Galatasaray - Kayserispor maçı 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30’da başlayacak.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Heyecanla beklenen karşılaşma şifreli olarak izleyicilerle buluşacak.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Kayserispor: Bilal; Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole; Jung, Ackah, Mendes; Mane, Cardoso, Opoku
Galatasaray: Günay; Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren; Torreira, Sara, Barış Alper, Sane; Osimhen, Icardi