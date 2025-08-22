Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig heyecanına geri sayım başladı

Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak şimdiden araştırılmaya başlandı.

Sezonun ilk iki haftasında galibiyetle sahadan ayrılan sarı-kırmızılı ekip 6 puanla ligde üst sıralarda yer alıyor. Kayserispor erteleme maçı nedeniyle ligde bir galibiyet, bir beraberlik ile 1 puan topladı ve 9. sırada bulunuyor.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in üçüncü haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Galatasaray - Kayserispor maçı 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30’da başlayacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Heyecanla beklenen karşılaşma şifreli olarak izleyicilerle buluşacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Kayserispor: Bilal; Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole; Jung, Ackah, Mendes; Mane, Cardoso, Opoku

Galatasaray: Günay; Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren; Torreira, Sara, Barış Alper, Sane; Osimhen, Icardi