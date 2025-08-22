Bayern Münih - Leipzig maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Bundesliga heyecanı bu akşam!
Bundesliga’da yeni sezon futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir karşılaşma ile başlıyor. Son şampiyon Bayern Münih, taraftarı önünde RB Leipzig’i ağırlayarak perdeyi açacak. Allianz Arena’da oynanacak Bayern Münih - Leipzig maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta merak ediliyor.
Bayern Münih - Leipzig maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta sorularının cevapkarı futbolseverlerin gündeminde.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Bayern Münih, yeni sezona da galibiyetle başlamak istiyor. Harry Kane önderliğinde güçlü hücum hattıyla dikkat çeken Bavyera ekibi, taraftarı önünde üç puanı hedefliyor. Leipzig ise güçlü kadrosuyla sahadan galibiyetle ayrılmak için büyük bir mücadele verecek.
BAYERN MÜNİH - LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
Almanya Bundesliga’nın önemli mücadelelerinden biri olan Bayern Münih - Leipzig karşılaşması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
Merakla takip edilen Bayern Münih - Leipzig maçı S Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH - LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Bayern Münih ile Leipzig arasındaki dev mücadele 22 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - LEIPZIG MUHTEMEL 11
Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Olise, Díaz, Kane.
Leipzig: Gulácsi, Baku, Orbán, Lukeba, Raum, Schlager, Seiwald, Xavi Simons, Bakayoko, Openda, Nusa.