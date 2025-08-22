PSG - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri belli oldu

Avrupa ve Fransa’nın önemli takımlarında PSG, yeni sezonda şampiyonluk yolunda ikinci sınavını Angers karşısında verecek. Luis Enrique’nin liderliğindeki Paris ekibi, taraftarlarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. PSG - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG ile Angers arasındaki Ligue 1 ikinci hafta karşılaşması, 22 Ağustos 2025 Cuma günü Türkiye saatiyle (TSİ) 21.45’te Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak. Sezona Nantes karşısında 1-0’lık galibiyetle başlayan PSG, bu maçta da üç puanı hedefliyor. Angers ise sezona Paris FC’yi 1-0 yenerek moralli bir başlangıç yaptı.

PSG-ANGERS HANGİ KANALDA?

PSG - Angers maçı, Türkiye’de beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve beIN Connect platformu üzerinden de izlenebilecek.