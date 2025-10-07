Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eşarbını düzeltirken ölümle burun buruna geldi: Yuttuğu toplu iğne akciğerine saplandı

Eşarbını düzeltirken ölümle burun buruna geldi: Yuttuğu toplu iğne akciğerine saplandı

- Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eşarbını düzeltirken ağzında tuttuğu toplu iğneyi yutan 16 yaşındaki Bedia Özbay'ın sol akciğerine saplanan iğne, bronkoskopi yöntemiyle başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa’da eşarbını düzeltirken ağzında tuttuğu toplu iğneyi yutan 16 yaşındaki kız çocuğunun akciğerine saplanan iğne, ameliyatla çıkarıldı.

EŞARP DÜZELTİRKEN YUTTU, AKCİĞERİNE SAĞLANDI

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bedia Özbay, eşarbını düzeltirken ağzında tuttuğu toplu iğneyi yanlışlıkla yuttu.
Yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Özbay'ın yuttuğu iğnenin yapılan tetkiklerde sol akciğerine saplandığı tespit edildi.

Eşarbını düzeltirken ölümle burun buruna geldi: Yuttuğu toplu iğne akciğerine saplandı - 1. Resim

AMELİYATLA ÇIKARDILAR

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Balcıoğlu tarafından bronkoskopi yöntemiyle (burun veya ağız yoluyla ince, plastik bir kamera tüpüyle akciğerler ve solunum yollarının incelendiği işlem) sol akciğere saplanan toplu iğne yaklaşık 1 saat süren başarılı operasyonla çıkarıldı.

DURUMU İYİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balcıoğlu, hastanın durumunun iyi olduğunu, kendisini birkaç gün misafir ettikten sonra sağlıklı şekilde evine göndereceklerini kaydetti.

Baba Halil Özbay ise çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

