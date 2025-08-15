Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şanlıurfa'da korkunç olay! Genç çift evlerinde ölü bulundu

Şanlıurfa'da korkunç olay! Genç çift evlerinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da genç çift, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın arka planı araştırılırken çiftin 4 yaşında bir çocukları olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde inşaat işçisi olan 30 yaşındaki Sinan Ejder ile 27 yaşındaki eşi Kadriye Ejder'den haber alamayan yakınları, giriş kattaki evlerine gitti.

İKİSİ DE ÖLMÜŞ

Kapıyı açan yakınları çiftin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrol sonucu çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa'da korkunç olay! Genç çift evlerinde ölü bulundu - 1. Resim

SİLAHLA VURULMUŞLAR

Sokağa şerit çeken polis ekipleri, olayı haber alıp gelen yakınlarını eve yaklaştırmadı. Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Silahla vuruldukları belirlenen çiftin cinayete mi kurban gittikleri yoksa aralarında yaşanan bir tartışmanın ardından mı gerçekleştiğiyle ilgili araştırma devam ediyor.

Öte yandan çiftin 4 yaşındaki kız çocuklarının ise olay yaşandığında evde olmadığı, bir yakınlarının yanında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

