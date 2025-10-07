Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor 2025, kadroda kimler var? Yayın tarihi gündemde

Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor 2025, kadroda kimler var? Yayın tarihi gündemde

Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor 2025, kadroda kimler var? Yayın tarihi gündemde
Kuruluş Orhan dizisi, 2025 sezonuyla izleyicilerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle kadroya dahil olması diziye farklı bir boyut kazandıracak. İzleyiciler "Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor 2025, kadroda kimler var?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Kuruluş Orhan 2025'in 7.sezonuyla ekranlara dönüyor. Burak Özçivit'in ardından Orhan Bey karakterini oynayacak olan Mert Yazıcıoğlu ve sürükleyici hikayeler, dizinin heyecanını daha da artacak.

Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in maceralarını konu alan dizi, yeni karakterler ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam edecek.

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Orhan dizisinin 7. sezonunun çekimlerine Eylül 2025'in başlamıştı. Yeni sezonun ise Ekim ikinci haftasında ATV ekranlarında başlaması bekleniyor.

KURULUŞ ORHAN 'IN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Yeni sezonda Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu üstlenirken, kadroya birçok deneyimli oyuncu dahil oldu. Dizide yer alacak isimler arasında Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal gibi isimler bulunuyor.

